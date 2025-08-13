https://ria.ru/20250813/spetsoperatsiya-2034924609.html

В ДНР пресекли попытку ВСУ пересечь водохранилище

2025-08-13T06:03:00+03:00

ДОНЕЦК, 13 авг – РИА Новости. Бойцы Южной группировки российских войск уничтожили группу военнослужащих 12-й бригады ВСУ, пытавшихся пересечь Клебан-Быкское водохранилище в Константиновском районе ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны. "В результате корректировки расчетами БПЛА огня реактивной и ствольной артиллерии Южной группировки уничтожена группа военнослужащих 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, пытавшаяся пересечь Клебан-Быкское водохранилище на моторной лодке", — рассказали в ведомстве.Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 265 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

