https://ria.ru/20250813/spetsoperatsiya-2034924609.html
В ДНР пресекли попытку ВСУ пересечь водохранилище
В ДНР пресекли попытку ВСУ пересечь водохранилище - РИА Новости, 13.08.2025
В ДНР пресекли попытку ВСУ пересечь водохранилище
Бойцы Южной группировки российских войск уничтожили группу военнослужащих 12-й бригады ВСУ, пытавшихся пересечь Клебан-Быкское водохранилище в Константиновском... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T06:03:00+03:00
2025-08-13T06:03:00+03:00
2025-08-13T06:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
константиновский район (амурская область)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a6c9ed78a79fe39cf8b9f2d12cc0b863.jpg
ДОНЕЦК, 13 авг – РИА Новости. Бойцы Южной группировки российских войск уничтожили группу военнослужащих 12-й бригады ВСУ, пытавшихся пересечь Клебан-Быкское водохранилище в Константиновском районе ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны. "В результате корректировки расчетами БПЛА огня реактивной и ствольной артиллерии Южной группировки уничтожена группа военнослужащих 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, пытавшаяся пересечь Клебан-Быкское водохранилище на моторной лодке", — рассказали в ведомстве.Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 265 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.
https://ria.ru/20250813/spetsoperatsiya-2034924479.html
россия
константиновский район (амурская область)
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717186_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_564f37aee5e66b5551cd65bfaa562e93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, константиновский район (амурская область), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Константиновский район (Амурская область), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ДНР пресекли попытку ВСУ пересечь водохранилище
ВС РФ предотвратили попытку ВСУ пересечь Клебан-Быкское водохранилище