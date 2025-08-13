Рейтинг@Mail.ru
В ДНР пресекли попытку ВСУ пересечь водохранилище - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 13.08.2025 (обновлено: 06:32 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/spetsoperatsiya-2034924609.html
В ДНР пресекли попытку ВСУ пересечь водохранилище
В ДНР пресекли попытку ВСУ пересечь водохранилище - РИА Новости, 13.08.2025
В ДНР пресекли попытку ВСУ пересечь водохранилище
Бойцы Южной группировки российских войск уничтожили группу военнослужащих 12-й бригады ВСУ, пытавшихся пересечь Клебан-Быкское водохранилище в Константиновском... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T06:03:00+03:00
2025-08-13T06:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
константиновский район (амурская область)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a6c9ed78a79fe39cf8b9f2d12cc0b863.jpg
ДОНЕЦК, 13 авг – РИА Новости. Бойцы Южной группировки российских войск уничтожили группу военнослужащих 12-й бригады ВСУ, пытавшихся пересечь Клебан-Быкское водохранилище в Константиновском районе ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны. "В результате корректировки расчетами БПЛА огня реактивной и ствольной артиллерии Южной группировки уничтожена группа военнослужащих 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, пытавшаяся пересечь Клебан-Быкское водохранилище на моторной лодке", — рассказали в ведомстве.Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 265 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.
https://ria.ru/20250813/spetsoperatsiya-2034924479.html
россия
константиновский район (амурская область)
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717186_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_564f37aee5e66b5551cd65bfaa562e93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, константиновский район (амурская область), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Константиновский район (Амурская область), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ДНР пресекли попытку ВСУ пересечь водохранилище

ВС РФ предотвратили попытку ВСУ пересечь Клебан-Быкское водохранилище

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 13 авг – РИА Новости. Бойцы Южной группировки российских войск уничтожили группу военнослужащих 12-й бригады ВСУ, пытавшихся пересечь Клебан-Быкское водохранилище в Константиновском районе ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны.
"В результате корректировки расчетами БПЛА огня реактивной и ствольной артиллерии Южной группировки уничтожена группа военнослужащих 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, пытавшаяся пересечь Клебан-Быкское водохранилище на моторной лодке", — рассказали в ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 265 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
ВС России уничтожили два отделения пехоты и расчет дронов ВСУ в ДНР
06:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКонстантиновский район (Амурская область)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала