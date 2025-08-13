Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили два отделения пехоты и расчет дронов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 13.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:01 13.08.2025
ВС России уничтожили два отделения пехоты и расчет дронов ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили два отделения пехоты и расчет дронов ВСУ в ДНР
Операторы БПЛА Южной группировки российских войск уничтожили несколько отделений пехоты и пункт управления дронов ВСУ в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны... РИА Новости, 13.08.2025
ДОНЕЦК, 13 авг – РИА Новости. Операторы БПЛА Южной группировки российских войск уничтожили несколько отделений пехоты и пункт управления дронов ВСУ в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "В ДНР в ходе воздушной разведки и патрулирования операторами БПЛА Южной группировки войск был обнаружен пункт управления БПЛА ВСУ, с которого противником производились запуски и управление дронами Vampire и R18. По выявленным координатам было нанесено огневое поражение. Цель уничтожена. В ходе дальнейшего наблюдения вскрыт пункт временной дислокации военнослужащих ВСУ… Потери противника составили до двух отделений пехоты", - сообщили в ведомстве. В МО добавили, что для уничтожения пехоты и расчета дронов ВСУ был применен расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б", а также реактивная система залпового огня БМ-21 "Град".
ДОНЕЦК, 13 авг – РИА Новости. Операторы БПЛА Южной группировки российских войск уничтожили несколько отделений пехоты и пункт управления дронов ВСУ в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
ДНР в ходе воздушной разведки и патрулирования операторами БПЛА Южной группировки войск был обнаружен пункт управления БПЛА ВСУ, с которого противником производились запуски и управление дронами Vampire и R18. По выявленным координатам было нанесено огневое поражение. Цель уничтожена. В ходе дальнейшего наблюдения вскрыт пункт временной дислокации военнослужащих ВСУ… Потери противника составили до двух отделений пехоты", - сообщили в ведомстве.
В МО добавили, что для уничтожения пехоты и расчета дронов ВСУ был применен расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б", а также реактивная система залпового огня БМ-21 "Град".
