https://ria.ru/20250813/slovakija-2034920893.html

В Словакии назвали планы ЕС по закупке энергоносителей у США недостижимыми

В Словакии назвали планы ЕС по закупке энергоносителей у США недостижимыми - РИА Новости, 13.08.2025

В Словакии назвали планы ЕС по закупке энергоносителей у США недостижимыми

Планы Европейского союза по закупке энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов у США являются недостижимыми, учитывая емкость европейского рынка, такое... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T05:13:00+03:00

2025-08-13T05:13:00+03:00

2025-08-13T05:41:00+03:00

в мире

сша

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812982583_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7f85e82e3f3a13ad212fbac720f80818.jpg

БРАТИСЛАВА, 13 авг - РИА Новости. Планы Европейского союза по закупке энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов у США являются недостижимыми, учитывая емкость европейского рынка, такое мнение выразил РИА Новости глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский. "Мы думаем, что этот объем, который превышает емкость европейского рынка природного газа, невозможно достичь", - сказал он. По его мнению, препятствием будет и обеспечение достаточного количества судов, которые могли бы переправить больший объем СПГ из США в ЕС. "Лучше оставить решение по обеспечению поставок на рынок и спрос конкретных трейдеров. С точки зрения диверсификации, США является уже сейчас самым крупным поставщиком СПГ в ЕС. Экстремальное увлечение поставок из США в ущерб другим поставщикам энергетическую безопасность ЕС бы не улучшило, скорее, наоборот", - заключил Квасньовский. В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Штаты с 1 августа установят пошлины в размере 15% на примерно 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30% на весь импорт, которые угрожали ввести. Взамен Еврокомиссия обещала закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на 750 миллиардов долларов, а также инвестировать 600 миллиардов в экономику США.

https://ria.ru/20250807/poshliny-2033977857.html

https://ria.ru/20250805/ssha-2033496252.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия