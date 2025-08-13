Рейтинг@Mail.ru
В Словакии назвали планы ЕС по закупке энергоносителей у США недостижимыми - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:13 13.08.2025 (обновлено: 05:41 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/slovakija-2034920893.html
В Словакии назвали планы ЕС по закупке энергоносителей у США недостижимыми
В Словакии назвали планы ЕС по закупке энергоносителей у США недостижимыми - РИА Новости, 13.08.2025
В Словакии назвали планы ЕС по закупке энергоносителей у США недостижимыми
Планы Европейского союза по закупке энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов у США являются недостижимыми, учитывая емкость европейского рынка, такое... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T05:13:00+03:00
2025-08-13T05:41:00+03:00
в мире
сша
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812982583_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7f85e82e3f3a13ad212fbac720f80818.jpg
БРАТИСЛАВА, 13 авг - РИА Новости. Планы Европейского союза по закупке энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов у США являются недостижимыми, учитывая емкость европейского рынка, такое мнение выразил РИА Новости глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский. "Мы думаем, что этот объем, который превышает емкость европейского рынка природного газа, невозможно достичь", - сказал он. По его мнению, препятствием будет и обеспечение достаточного количества судов, которые могли бы переправить больший объем СПГ из США в ЕС. "Лучше оставить решение по обеспечению поставок на рынок и спрос конкретных трейдеров. С точки зрения диверсификации, США является уже сейчас самым крупным поставщиком СПГ в ЕС. Экстремальное увлечение поставок из США в ущерб другим поставщикам энергетическую безопасность ЕС бы не улучшило, скорее, наоборот", - заключил Квасньовский. В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Штаты с 1 августа установят пошлины в размере 15% на примерно 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30% на весь импорт, которые угрожали ввести. Взамен Еврокомиссия обещала закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на 750 миллиардов долларов, а также инвестировать 600 миллиардов в экономику США.
https://ria.ru/20250807/poshliny-2033977857.html
https://ria.ru/20250805/ssha-2033496252.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812982583_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a3b0b73d01056dfbb92d21f8b6ed04c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия
В Словакии назвали планы ЕС по закупке энергоносителей у США недостижимыми

Глава SPNZ назвал план ЕС по закупке энергоносителей у США недостижимым

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 13 авг - РИА Новости. Планы Европейского союза по закупке энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов у США являются недостижимыми, учитывая емкость европейского рынка, такое мнение выразил РИА Новости глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский.
"Мы думаем, что этот объем, который превышает емкость европейского рынка природного газа, невозможно достичь", - сказал он.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
ЕС хочет снизить зависимость от США из-за пошлин, пишет Bloomberg
7 августа, 16:39
По его мнению, препятствием будет и обеспечение достаточного количества судов, которые могли бы переправить больший объем СПГ из США в ЕС.
"Лучше оставить решение по обеспечению поставок на рынок и спрос конкретных трейдеров. С точки зрения диверсификации, США является уже сейчас самым крупным поставщиком СПГ в ЕС. Экстремальное увлечение поставок из США в ущерб другим поставщикам энергетическую безопасность ЕС бы не улучшило, скорее, наоборот", - заключил Квасньовский.
В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Штаты с 1 августа установят пошлины в размере 15% на примерно 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30% на весь импорт, которые угрожали ввести.
Взамен Еврокомиссия обещала закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на 750 миллиардов долларов, а также инвестировать 600 миллиардов в экономику США.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Импорт США из ЕС рухнул до минимума за полтора года
5 августа, 15:56
 
В миреСШАУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала