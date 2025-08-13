Ситников вручил выдающимся костромичам федеральные и областные награды

https://ria.ru/20250813/sitnikov-2035111146.html

КОСТРОМА, 13 авг – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников на торжественном собрании ко Дню области вручил 22 жителям региона государственные и областные награды, сообщила пресс-служба областной администрации. Сообщается, что 13 августа отмечается День воссоздания Костромской области. В Костроме состоялось торжественное мероприятие, посвященное 81-й годовщине региона. Ситников отметил в своем выступлении, что Костромская область встречает праздничную дату с достойными результатами. За несколько лет возведено и обновлено 1200 социальных и инфраструктурных объектов. Приведены в порядок 668 общественных пространств и дворов. Отремонтировано более 1900 километров дорог и 76 мостов. Только за прошлый год газ пришел более чем в 5 тысяч домов и квартир. "Все эти и многие другие результаты достигнуты на наших с вами глазах и предназначены для всех жителей Костромской области. Все то, о чем было сказано – сделано благодаря вашему упорству и трудолюбию, ежедневной работе на предприятиях, в образовательных и медицинских учреждениях, предпринимательской деятельности", - подчеркнул глава региона. Сегодня Костромская область демонстрирует рост по многим направлениям, в частности, в сфере IT, сельском хозяйстве и туризме, также растет число предприятий, работающих с крупными корпорациями, добавил губернатор. "Под руководством губернатора Сергея Константиновича регион уверенно движется вперёд, несмотря на непростое время. Как отметил президент Владимир Путин на встрече с губернатором, Костромская область набрала хороший темп, многое получается", - подчеркнул вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Он напомнил, что по инициативе губернатора Костромская область первой в стране приняла закон о предоставлении семьям участников СВО земельных участков и комплексной социальной помощи. "Я особо хочу подчеркнуть работу губернатора с федеральным центром, которая дает возможность планировать масштабные проекты, важные для всех семей. Уверен, что, сохраняя сплочённость и верность нашим традициям, мы сможем достичь новых высот и сделать Костромскую область ещё более процветающей и комфортной для жизни", - сказал Журавлев. Вице-спикер также озвучил приветственный адрес губернатору и жителям Костромской области от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. "На праздничном собрании 22 жителя области удостоены государственных и областных наград. Благодарностями губернатора и наручными часами с символикой области отмечены военнослужащие костромских полков", - информирует пресс-служба областной администрации.

