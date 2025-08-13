https://ria.ru/20250813/simonyan-2034908093.html
Симоньян считает Москву лучшим городом на Земле
Симоньян считает Москву лучшим городом на Земле
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает Москву лучшим городом на Земле, чистым, безопасным, с большим спектром возможностей. "Москва - лучший город Земли. Ни один объективный человек с этим не поспорит. Удобство, чистота, безопасность, красота, люди, возможности - такого нет нигде. Выходишь на улицу - и как в сказке находишься: настолько всё красиво, чисто, обустроено, удобно для горожан", - рассказала Симоньян в интервью изданию "Аргументы и Факты" (aif.ru). Симоньян отметила, что популярный мем "Как похорошела Москва при Собянине!" возник не случайно, подчеркнув, что даже неприятный для нее климат компенсируется зимним убранством столицы, которая в это время года "светится и сияет".
