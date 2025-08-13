Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье более 100 тысяч семей получили помощь на покупку формы
16:11 13.08.2025
В Подмосковье более 100 тысяч семей получили помощь на покупку формы
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Перед началом нового учебного года многие семьи Подмосковья получают финансовую помощь на покупку школьной формы и учебных принадлежностей. Администрация региона оказывает адресную поддержку различным категориям учащихся и их родителей, написал 360.ru.В первую очередь выделяются средства семьям погибших участников специальной военной операции, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами. На каждого ученика из многодетной семьи предусмотрена базовая выплата в размере трех тысяч рублей. Эта мера охватывает почти 106 тысяч детей. Семьи, находящиеся в сложной финансовой ситуации, дополнительно получат по семь тысяч рублей."Ежегодно в преддверии учебного года мы проактивно направляем нашим семьям выплаты на школьную форму. Этой поддержкой уже охватили 110 тысяч учеников региона. Родители могут использовать эти средства для покупки не только самой формы, но и других необходимых принадлежностей, таких как рюкзаки, канцелярские товары и обувь", – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Особое внимание уделяется детям с особыми потребностями здоровья. Они имеют право на дополнительную выплату в размере 13 тысяч рублей, которая направлена на покрытие расходов, связанных с подготовкой к учебному процессу. Подобные меры поддержали более трех тысяч семей региона.Еще одна категория льготников – семьи, потерявшие близкого родственника – военнослужащего. В течение текущего года 732 семьям предоставлена финансовая помощь в размере 10 тысяч рублей каждая. Помимо оказания финансовой поддержки, Московская область проводит ежегодную акцию "Портфель первоклассника", в рамках которой вручаются наборы предметов, необходимых для учебы."Уже с этой недели в регионе стартует традиционная акция "Портфель первоклассника". Планируется охватить более двух тысяч семей", – добавила Болатаева.Получить такую помощь вправе только те семьи, члены которых проживают на территории Московской области и обучаются в муниципальных образовательных учреждениях.
В Подмосковье более 100 тысяч семей получили помощь на покупку формы

© РИА Новости / Станислав КрасильниковПродажа школьной формы
© РИА Новости / Станислав Красильников
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Перед началом нового учебного года многие семьи Подмосковья получают финансовую помощь на покупку школьной формы и учебных принадлежностей. Администрация региона оказывает адресную поддержку различным категориям учащихся и их родителей, написал 360.ru.
В первую очередь выделяются средства семьям погибших участников специальной военной операции, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами. На каждого ученика из многодетной семьи предусмотрена базовая выплата в размере трех тысяч рублей. Эта мера охватывает почти 106 тысяч детей. Семьи, находящиеся в сложной финансовой ситуации, дополнительно получат по семь тысяч рублей.
"Ежегодно в преддверии учебного года мы проактивно направляем нашим семьям выплаты на школьную форму. Этой поддержкой уже охватили 110 тысяч учеников региона. Родители могут использовать эти средства для покупки не только самой формы, но и других необходимых принадлежностей, таких как рюкзаки, канцелярские товары и обувь", – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Особое внимание уделяется детям с особыми потребностями здоровья. Они имеют право на дополнительную выплату в размере 13 тысяч рублей, которая направлена на покрытие расходов, связанных с подготовкой к учебному процессу. Подобные меры поддержали более трех тысяч семей региона.
Еще одна категория льготников – семьи, потерявшие близкого родственника – военнослужащего. В течение текущего года 732 семьям предоставлена финансовая помощь в размере 10 тысяч рублей каждая. Помимо оказания финансовой поддержки, Московская область проводит ежегодную акцию "Портфель первоклассника", в рамках которой вручаются наборы предметов, необходимых для учебы.
"Уже с этой недели в регионе стартует традиционная акция "Портфель первоклассника". Планируется охватить более двух тысяч семей", – добавила Болатаева.
Получить такую помощь вправе только те семьи, члены которых проживают на территории Московской области и обучаются в муниципальных образовательных учреждениях.
 
