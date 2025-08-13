https://ria.ru/20250813/sarovskiy-2035076757.html

Какое пророчество Серафима Саровского о России сбылось с пугающей точностью

Какое пророчество Серафима Саровского о России сбылось с пугающей точностью

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. "То будет диво, так диво, как грешная плоть убогого Серафима из Сарова в Дивеево перенесется…". Слова преподобного Серафима Саровского были сказаны дивеевским сестрам как будто мимоходом. Тогда никто не понял, что это пророчество.Но спустя десятилетия, 1 августа 1991 года мощи великого святого были перенесены в Дивеевский монастырь. Сбывшееся чудо стало событием для всей Русской Православной Церкви.Репрессии и попытка задавить ЦерковьНачало двадцатого столетия стало для верующих в России стало настоящей катастрофой. Гонения на Церковь принимали формы, о которых невозможно говорить без содрогания. В июне 1920 года Совет Народных Комиссаров, возглавляемый Владимиром Лениным, издал постановление, которое вошло в историю как "указ о ликвидации мощей по всей стране".Этот шаг был не просто административной мерой - это было лобовое наступление на сердце религии. Мощи святых, те, к которым веками стекались миллионы паломников, у которых молились, искали исцеления, утешения, чуда объявили фальсификацией. Их стали называть не иначе как "поповской выдумкой", изобретением Церкви для "эксплуатации религиозной наивности".Под удар попали не только храмы и монастыри, но и сами основы православной веры. Преследователи Церкви целились не в стены, а в душу. Рака с мощами стала новой мишенью советской борьбы с "опиумом для народа".Уже в декабре 1920 года спецкомиссия вскрыла раку с мощами преподобного Серафима Саровского. Это был один из самых почитаемых русских святых, духовный светоч, к которому съезжались верующие со всей страны.Цель ревизии была понятна - дискредитация. Комиссия составила официальный акт: внутри действительно обнаружены останки человека - кости. Но ни шума, ни "разоблачений" не последовало. Никто не увидел "сенсации".Все было ожидаемо: когда преподобного канонизировали в 1903 году, его тело уже находилось в состоянии тления. Он не был одним из тех святых, чье тело сохранилось нетленным. И это не мешало искренней любви и почитания миллионов верующих.В 1927 году мощи были вывезены из Саровской обители. Куда? Кто их забрал? С какой целью? Ответов не было. Как будто тело святого просто испарилось из монастыря, из церковной жизни, из истории.На десятилетия о преподобном Серафиме забыли.Возвращение из забвенияПрошло больше шести десятилетий. Страна успела пережить революции, войны, культ личности, оттепель, застой и доживала последние годы в XX веке. Казалось, святыням, уничтоженным в 1920-х, суждено остаться только в воспоминаниях стариков. Но осенью 1990 года в Ленинграде произошло то, что не поддаётся логике.В здании Казанского собора, где некогда звучали литургии, а потом располагался Музей религии и атеизма, сотрудники при разборе музейных запасников наткнулись на неучтённый ящик с останками. Ни одного сопровождающего документа. Ни номера, ни акта приёма. И только одна, почти незаметная деталь выдавала происхождение находки: аккуратно сложенная перчатка, на которой значилась простая надпись: "Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас!".Специальная комиссия под руководством епископов Евгения (Ждана) и Арсения (Епифанова) провела исследование. Травмы на костях, утраченные части тела, сохранившийся медный крест - всё указывало: это были мощи преподобного Серафима Саровского. Святейший Патриарх Алексий II предоставил комиссии копии актов 1920 года. Сопоставление данных подтвердило подлинность находки."Когда владыки увидели останки, всё совпало, - вспоминал митрополит Ювеналий. - И крест, и отсутствие тех самых косточек, которых не было уже при вскрытии в 1920-м".Так произошло второе обретение мощей святого.Переломная точка в жизни РоссииОбретение мощей преподобного Серафима стало не просто церковным событием. Оно стало переломной точкой в жизни всей России. После десятилетий атеистического давления страна вновь обрела право на веру. Государственные структуры впервые за долгое время не мешали, а помогали и в организации крестного хода, и в восстановлении Дивеевской обители.Медиа освещали событие, телевидение впервые открыто показало крестный ход. Тысячи людей, ранее сомневавшихся, обрели веру. Многие впоследствии признавались: именно в те дни они стали христианами.После возвращения мощей началось возрождение Дивеевского монастыря. Его восстановление продолжается и сегодня. Сюда стекаются паломники со всей страны. Особую роль в этом сыграли сотрудники Российского федерального ядерного центра в Сарове - ученые, инженеры, руководители.Дивеево стало не только духовным центром, но и местом национальной памяти, силы, внутреннего очищения. Не просто точка на карте страны, а сердце православной России.Пророчества Серафима СаровскогоПреподобный Серафим оставил немало пророчеств. Многие из них касались судьбы России.Например, он предрек кровавые события начала XX века: "Будет Царь, который меня прославит, после чего будет великая смута на Руси, много крови потечёт за то, что восстанут против этого Царя и его Самодержавия".Речь идет о Николае II, с подачи которого Серафима Саровского канонизировали. Страшное предсказание старца сбылось с пугающей точностью.Также он говорил о судьбе нашей страны в XXI веке – его слова вселяют надежду."Россия возвысится над всем сущим, вы узрите, что она осталась единственной под защитой Божьей".

