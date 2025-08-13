Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновске проверят самокатчика, сбившего коляску с ребенком - РИА Новости, 13.08.2025
12:23 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/samokat-2034981539.html
В Ульяновске проверят самокатчика, сбившего коляску с ребенком
2025-08-13T12:23:00+03:00
2025-08-13T12:23:00+03:00
происшествия
россия
ульяновск
заволжский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
САМАРА, 13 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку на фоне сообщений об электросамокатчике, который в Ульяновске сбил коляску с ребенком, а затем скрылся, сообщили журналистам в СУСК России по области. Согласно сообщениям в соцсетях, инцидент произошел во вторник на пешеходной дорожке на проспекте Генерала Тюленева в Заволжском районе Ульяновска. Судя по опубликованным видео, подросток ехал на электросамокате на большой скорости, смотрел назад и общался с кем-то. Перед ним шла женщина с ребенком. Самокатчик сбил коляску, которая отлетала и перевернулась. Сначала подросток остановился, но затем уехал с места происшествия. Очевидцы сообщили, что ребенок в коляске не получил травм. "Следственными органами следственного комитета РФ по Ульяновской области организована процессуальная проверка по информации, размещенной в медиапространстве... По результатам доследственной проверки будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК России. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что после инцидента ребенка привезли в больницу, медики не нашли травм и отпустили его домой.
россия
ульяновск
заволжский район
происшествия, россия, ульяновск, заволжский район
Происшествия, Россия, Ульяновск, Заволжский район
В Ульяновске проверят самокатчика, сбившего коляску с ребенком

СК в Ульяновске проверит сбившего коляску с ребенком самокатчика

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
САМАРА, 13 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку на фоне сообщений об электросамокатчике, который в Ульяновске сбил коляску с ребенком, а затем скрылся, сообщили журналистам в СУСК России по области.
Согласно сообщениям в соцсетях, инцидент произошел во вторник на пешеходной дорожке на проспекте Генерала Тюленева в Заволжском районе Ульяновска. Судя по опубликованным видео, подросток ехал на электросамокате на большой скорости, смотрел назад и общался с кем-то. Перед ним шла женщина с ребенком. Самокатчик сбил коляску, которая отлетала и перевернулась. Сначала подросток остановился, но затем уехал с места происшествия. Очевидцы сообщили, что ребенок в коляске не получил травм.
"Следственными органами следственного комитета РФ по Ульяновской области организована процессуальная проверка по информации, размещенной в медиапространстве... По результатам доследственной проверки будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК России.
В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что после инцидента ребенка привезли в больницу, медики не нашли травм и отпустили его домой.
