В Ульяновске проверят самокатчика, сбившего коляску с ребенком
САМАРА, 13 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку на фоне сообщений об электросамокатчике, который в Ульяновске сбил коляску с ребенком, а затем скрылся, сообщили журналистам в СУСК России по области. Согласно сообщениям в соцсетях, инцидент произошел во вторник на пешеходной дорожке на проспекте Генерала Тюленева в Заволжском районе Ульяновска. Судя по опубликованным видео, подросток ехал на электросамокате на большой скорости, смотрел назад и общался с кем-то. Перед ним шла женщина с ребенком. Самокатчик сбил коляску, которая отлетала и перевернулась. Сначала подросток остановился, но затем уехал с места происшествия. Очевидцы сообщили, что ребенок в коляске не получил травм. "Следственными органами следственного комитета РФ по Ульяновской области организована процессуальная проверка по информации, размещенной в медиапространстве... По результатам доследственной проверки будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК России. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что после инцидента ребенка привезли в больницу, медики не нашли травм и отпустили его домой.
