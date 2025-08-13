https://ria.ru/20250813/rossija-2035086739.html

Минсельхоз сообщил о росте урожайности зерновых

Минсельхоз сообщил о росте урожайности зерновых - РИА Новости, 13.08.2025

Минсельхоз сообщил о росте урожайности зерновых

Собрано почти 75 миллионов тонн зерна с начала уборочной кампании 2025 года, это на 1,6 миллиона больше, чем за тот же период 2024 года, сообщил Минсельхоз РФ. РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T17:52:00+03:00

2025-08-13T17:52:00+03:00

2025-08-13T17:52:00+03:00

экономика

россия

приволжский округ

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/56805/99/568059908_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_55339df68ff74f4b882b1b56609767da.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Собрано почти 75 миллионов тонн зерна с начала уборочной кампании 2025 года, это на 1,6 миллиона больше, чем за тот же период 2024 года, сообщил Минсельхоз РФ. "Урожайность зерновых в России выросла на 5,5%. На сегодняшний день собрано почти 75 миллионов тонн зерна нового урожая - на 1,6 миллиона тонн больше, чем за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что обмолочено уже около 22 миллионов гектаров, что составляет 47% всех площадей. Также под урожай следующего года уже засеяно более 7 тысяч гектаров. К работам приступили аграрии Центрального, Северо-Западного и Приволжского округов. В начале августа министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут подтвердила, что планы по урожаю по зерновым культурам сохраняются на уровне 135 миллионов тонн.

https://ria.ru/20250730/yabloki-2032418390.html

россия

приволжский округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, приволжский округ, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)