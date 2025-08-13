https://ria.ru/20250813/rossija-2035086739.html
Минсельхоз сообщил о росте урожайности зерновых
Минсельхоз сообщил о росте урожайности зерновых - РИА Новости, 13.08.2025
Минсельхоз сообщил о росте урожайности зерновых
Собрано почти 75 миллионов тонн зерна с начала уборочной кампании 2025 года, это на 1,6 миллиона больше, чем за тот же период 2024 года, сообщил Минсельхоз РФ. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T17:52:00+03:00
2025-08-13T17:52:00+03:00
2025-08-13T17:52:00+03:00
экономика
россия
приволжский округ
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56805/99/568059908_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_55339df68ff74f4b882b1b56609767da.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Собрано почти 75 миллионов тонн зерна с начала уборочной кампании 2025 года, это на 1,6 миллиона больше, чем за тот же период 2024 года, сообщил Минсельхоз РФ. "Урожайность зерновых в России выросла на 5,5%. На сегодняшний день собрано почти 75 миллионов тонн зерна нового урожая - на 1,6 миллиона тонн больше, чем за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что обмолочено уже около 22 миллионов гектаров, что составляет 47% всех площадей. Также под урожай следующего года уже засеяно более 7 тысяч гектаров. К работам приступили аграрии Центрального, Северо-Западного и Приволжского округов. В начале августа министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут подтвердила, что планы по урожаю по зерновым культурам сохраняются на уровне 135 миллионов тонн.
https://ria.ru/20250730/yabloki-2032418390.html
россия
приволжский округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56805/99/568059908_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_d59dc96a09e2240e286f3cd70166917d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, приволжский округ, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Приволжский округ, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз сообщил о росте урожайности зерновых
Минсельхоз: почти 75 миллионов тонн зерна собрали с начала уборочной кампании