Минсельхоз сообщил о росте урожайности зерновых - РИА Новости, 13.08.2025
17:52 13.08.2025
Минсельхоз сообщил о росте урожайности зерновых
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Собрано почти 75 миллионов тонн зерна с начала уборочной кампании 2025 года, это на 1,6 миллиона больше, чем за тот же период 2024 года, сообщил Минсельхоз РФ. "Урожайность зерновых в России выросла на 5,5%. На сегодняшний день собрано почти 75 миллионов тонн зерна нового урожая - на 1,6 миллиона тонн больше, чем за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что обмолочено уже около 22 миллионов гектаров, что составляет 47% всех площадей. Также под урожай следующего года уже засеяно более 7 тысяч гектаров. К работам приступили аграрии Центрального, Северо-Западного и Приволжского округов. В начале августа министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут подтвердила, что планы по урожаю по зерновым культурам сохраняются на уровне 135 миллионов тонн.
Минсельхоз сообщил о росте урожайности зерновых

Минсельхоз: почти 75 миллионов тонн зерна собрали с начала уборочной кампании

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Собрано почти 75 миллионов тонн зерна с начала уборочной кампании 2025 года, это на 1,6 миллиона больше, чем за тот же период 2024 года, сообщил Минсельхоз РФ.
"Урожайность зерновых в России выросла на 5,5%. На сегодняшний день собрано почти 75 миллионов тонн зерна нового урожая - на 1,6 миллиона тонн больше, чем за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обмолочено уже около 22 миллионов гектаров, что составляет 47% всех площадей.
Также под урожай следующего года уже засеяно более 7 тысяч гектаров. К работам приступили аграрии Центрального, Северо-Западного и Приволжского округов.
В начале августа министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут подтвердила, что планы по урожаю по зерновым культурам сохраняются на уровне 135 миллионов тонн.
Сбор яблок - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Минсельхоз ожидает хороший урожай яблок в Центральной России и Поволжье
30 июля, 16:59
 
