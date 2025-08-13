https://ria.ru/20250813/rospotrebnadzor-2035123815.html

Роспотребнадзор закрыл два кафе в ТРЦ "Кузьминки Молл" в Москве

Роспотребнадзор временно закрыл кафе Joki Joya и "Бургер Кинг" в московском ТРЦ "Кузьминки Молл" из-за нарушений санитарных норм, сообщается на сайте ведомства. 13.08.2025

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор временно закрыл кафе Joki Joya и "Бургер Кинг" в московском ТРЦ "Кузьминки Молл" из-за нарушений санитарных норм, сообщается на сайте ведомства. "Специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве проведено эпидемиологическое расследование по факту регистрации четырех случаев острой кишечной инфекции у посетителей кафе в семейном парке активного отдыха Joki Joya (ООО "Республика") и "Бургер Кинг" (ООО "БУРГЕР РУС"), находящиеся в ТРЦ "Кузьминки Молл" на улице Зеленодольская, дом 42... В связи с тем, что выявленные нарушения представляют угрозу для здоровья и жизни граждан, специалистами Управления применены обеспечительные меры в виде временного запрета деятельности в отношении ООО "БУРГЕР РУС" и ООО "Республика", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в ходе расследования на предприятиях "Бургер Кинг" и Joki Joya специалистами были выявлены: нарушения условий хранения пищевой продукции, наличие пищевой продукции без маркировки и товарно-сопроводительных документов, неудовлетворительное санитарное содержание производственных помещений и оборудования, а также несоблюдение режима мытья и дезинфекции посуды. Устранение нарушений находится на контроле столичного управления Роспотребнадзора.

