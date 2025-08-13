https://ria.ru/20250813/rosaviatsiya-2034908208.html

Росавиация потребовала от "Авроры" вернуть часть субсидий

13.08.2025

Росавиация потребовала от "Авроры" вернуть часть субсидий

Росавиация направила дальневосточной авиакомпании "Аврора" требование вернуть часть средств, полученных в рамках программ субсидирования авиаперевозок, в доход... РИА Новости, 13.08.2025

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Росавиация направила дальневосточной авиакомпании "Аврора" требование вернуть часть средств, полученных в рамках программ субсидирования авиаперевозок, в доход федерального бюджета, так как перевозчик не выполнил плановое количество рейсов, сообщили РИА Новости в ведомстве. Счетная палата РФ провела аудит исполнения бюджета 2024 года в сфере транспорта и нашла нарушения у авиакомпании "Аврора" при исполнении расходов, в частности, в рамках применения скидки в 25% детям до 12 лет с предоставлением отдельного места. Также контрольное ведомство выяснило, что авиакомпания не выполнила ряд субсидируемых рейсов на Дальнем Востоке. Согласно материалам Счетной палаты, расчетная сумма, подлежащая возврату в федеральный бюджет, составляет 100,5 миллиона рублей. "Авроре" также направили требование о возврате средств в доход федерального бюджета — несмотря на то, что часть рейсов этот перевозчик не выполнил из-за регламента работы ряда аэропортов и неблагоприятных метеоусловий. Так как перевозчик не выполнил плановое количество рейсов, соответствующие средства подлежат возврату в доход федерального бюджета — согласно требованиям порядка предоставления субсидий", - прокомментировали в Росавиации. В ведомстве сообщили, что в ходе проверок соблюдения условий, порядка и целей предоставления субсидий выявлен ряд нарушений за 2024 год. В их числе – продажа льготных авиабилетов по завышенным ценам. По требованию ведомства авиаперевозчики ведут работу по возврату пассажирам разницы в стоимости билетов. Также ряду компаний направлены требования вернуть часть выплаченных средств по программам субсидирования – помимо "Авроры", среди них, в частности, Red Wings. В России действует ряд программ субсидирования авиаперевозок, среди которых полеты на Дальний Восток и в Калининград, прямые рейсы между регионами (минуя Москву), социально значимые полеты между субъектами Дальневосточного федерального округа (ДФО). По данным Росавиации, на субсидирование межрегиональных авиаперевозок в обход Москвы в 2024 году было выделено 7,95 миллиарда рублей, а на программу межрегиональных перевозок по социально значимым маршрутам ДФО - 5,51 миллиарда рублей. "Учитывая опыт реализации программ субсидирования, Росавиация на постоянной основе ведет работу по совершенствованию как правил предоставления субсидии, так и методов контроля за соблюдением условий, порядка и целей их предоставления. Это касается в том числе условий предоставления дополнительных скидок детям в размере 25% от специального тарифа — такие требования будут прописаны в соглашениях с авиакомпаниями", — заключили в Росавиации.

