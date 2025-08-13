https://ria.ru/20250813/regulirovanie-2034913460.html

Регулирование соцсетей может войти в фокус внутренней политики России

Регулирование соцсетей может войти в фокус внутренней политики России

общество

россия

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Вопрос регулирования социальных сетей, как минимум в отношении использования детьми и подростками, может войти в фокус внутренней политики России в ближайшие годы, сообщается в исследовании Президентской академии (РАНХиГС), которое есть в распоряжении РИА Новости. "Команда исследователей Президентской академии предполагает, что вопросы регулирования социальных сетей, как минимум в отношении использования детьми и подростками, войдут в фокус социальной политики уже в ближайшие годы", - говорится в исследовании. По словам экспертов, уже сейчас необходимы информационные кампании для родителей о безопасном и ответственном использовании детьми социальных сетей и платформ для просмотра видео. "Информирование не только о рисках, связанных с содержанием контента, но и с зависимостью от социальных сетей и экранного времени должно включаться в эти кампании", - уточняется в исследовании. Согласно результатам социального опроса, результаты которого приводятся в исследовании, участие в котором приняли свыше 82 тысяч подростков, большинство детей используют соцсети ежедневно, значимый скачок доли ежедневного использования происходит при переходе из возрастной группы 10–13 лет в группу 14–17 лет. "По доле использующих социальные сети более 5 часов в день выделяются девочки 14–17 лет, имеющие ОВЗ (36%). В этой же группе выше и доля положительных ответов на вопросы о пребывании в социальных сетях перед сном (70%) и сразу после пробуждения - почти 50%", - сообщается в исследовании. По словам ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования Президентской академии Аллы Макаренцевой, те, кто пользуется социальными сетями чаще прочих, более подвержены развитию негативных состояний здоровья. "В том числе тревожности, депрессии, недовольству образом тела и расстройству пищевого поведения, есть свидетельства связи с ожирением", - заключила эксперт, слова которой приводятся в исследовании. ​

россия

2025

общество, россия