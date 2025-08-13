https://ria.ru/20250813/punkt-2035029860.html
Бойцы "Юга" уничтожили пункты управления дронами в ДНР
Бойцы "Юга" уничтожили пункты управления дронами в ДНР - РИА Новости, 13.08.2025
Бойцы "Юга" уничтожили пункты управления дронами в ДНР
Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили несколько украинских пунктов управления БПЛА и артиллерийскую гаубицу в районе населенного пункта Северск в... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T15:08:00+03:00
2025-08-13T15:08:00+03:00
2025-08-13T15:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_367:99:2980:1569_1920x0_80_0_0_5d64f00cd32205428972575d7a392030.jpg
ЛУГАНСК, 13 авг – РИА Новости. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили несколько украинских пунктов управления БПЛА и артиллерийскую гаубицу в районе населенного пункта Северск в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В ходе ведения воздушной разведки в ночное время суток расчетами БПЛА была обнаружена позиция вражеской гаубицы Д-30. После передачи информации о нахождении орудия, силами 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады с помощью 152-мм пушки "Гиацинт-Б" цель была поражена. Разведчики 6-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск в ходе разведки выявили два вражеских пункта управления БПЛА в том же районе. Точными попаданиями бригадной артиллерии оба пункта управления были уничтожены", – сказали в пресс-центре. Отмечается, что противник на этом участке фронте теряет не только средства поражения, но и возможность вести воздушную разведку.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_58a6b673c89a27994808db3e07e4d2dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, северск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Донецкая Народная Республика
Бойцы "Юга" уничтожили пункты управления дронами в ДНР
Артиллеристы "Юга" уничтожили пункты управления БПЛА под Северском в ДНР