Бойцы "Юга" уничтожили пункты управления дронами в ДНР

Бойцы "Юга" уничтожили пункты управления дронами в ДНР - РИА Новости, 13.08.2025

Бойцы "Юга" уничтожили пункты управления дронами в ДНР

Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили несколько украинских пунктов управления БПЛА и артиллерийскую гаубицу в районе населенного пункта Северск в ДНР

специальная военная операция на украине

безопасность

северск

донецкая народная республика

ЛУГАНСК, 13 авг – РИА Новости. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили несколько украинских пунктов управления БПЛА и артиллерийскую гаубицу в районе населенного пункта Северск в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В ходе ведения воздушной разведки в ночное время суток расчетами БПЛА была обнаружена позиция вражеской гаубицы Д-30. После передачи информации о нахождении орудия, силами 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады с помощью 152-мм пушки "Гиацинт-Б" цель была поражена. Разведчики 6-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск в ходе разведки выявили два вражеских пункта управления БПЛА в том же районе. Точными попаданиями бригадной артиллерии оба пункта управления были уничтожены", – сказали в пресс-центре. Отмечается, что противник на этом участке фронте теряет не только средства поражения, но и возможность вести воздушную разведку.

северск

донецкая народная республика

2025

