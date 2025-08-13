https://ria.ru/20250813/provokatsiya-2034989439.html

В Швеции допустили возможность провокации Украины перед саммитом на Аляске

В Швеции допустили возможность провокации Украины перед саммитом на Аляске - РИА Новости, 13.08.2025

В Швеции допустили возможность провокации Украины перед саммитом на Аляске

Украина перед саммитом России и США может попытаться устроить провокацию "под ложным флагом", заявил РИА Новости бывший офицер вооруженных сил Швеции Микаэль... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T12:57:00+03:00

2025-08-13T12:57:00+03:00

2025-08-13T12:57:00+03:00

в мире

россия

украина

киев

вооруженные силы украины

швеция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Украина перед саммитом России и США может попытаться устроить провокацию "под ложным флагом", заявил РИА Новости бывший офицер вооруженных сил Швеции Микаэль Вальтерссон. "Я считаю, что вероятность украинских операций под ложным флагом перед саммитом в пятницу очень высока", - сказал собеседник агентства. По его словам, Украина с февраля 2022 года сосредоточена на "медиа-войне". По его мнению, Киев пытается это сделать "как для усиления" позиций Украины "на поле боя, так и для попыток представить российские военные действия как крайне варварские и бесчеловечные". Ранее Минобороны РФ сообщило, что киевский режим готовит провокации для срыва российско-американских переговоров. По информации ведомства, перед саммитом в пятницу ВСУ спланировали провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из жилых кварталов или больнице, предположительно, в городе Чугуеве Харьковской области. Ответственность за планируемую провокацию против мирных граждан Киев намерен возложить на Россию, заявляли в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250812/provokatsii-2034895126.html

https://ria.ru/20250812/provokatsiya-2034894731.html

россия

украина

киев

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, швеция