Рейтинг@Mail.ru
В Швеции допустили возможность провокации Украины перед саммитом на Аляске - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/provokatsiya-2034989439.html
В Швеции допустили возможность провокации Украины перед саммитом на Аляске
В Швеции допустили возможность провокации Украины перед саммитом на Аляске - РИА Новости, 13.08.2025
В Швеции допустили возможность провокации Украины перед саммитом на Аляске
Украина перед саммитом России и США может попытаться устроить провокацию "под ложным флагом", заявил РИА Новости бывший офицер вооруженных сил Швеции Микаэль... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T12:57:00+03:00
2025-08-13T12:57:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
вооруженные силы украины
швеция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Украина перед саммитом России и США может попытаться устроить провокацию "под ложным флагом", заявил РИА Новости бывший офицер вооруженных сил Швеции Микаэль Вальтерссон. "Я считаю, что вероятность украинских операций под ложным флагом перед саммитом в пятницу очень высока", - сказал собеседник агентства. По его словам, Украина с февраля 2022 года сосредоточена на "медиа-войне". По его мнению, Киев пытается это сделать "как для усиления" позиций Украины "на поле боя, так и для попыток представить российские военные действия как крайне варварские и бесчеловечные". Ранее Минобороны РФ сообщило, что киевский режим готовит провокации для срыва российско-американских переговоров. По информации ведомства, перед саммитом в пятницу ВСУ спланировали провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из жилых кварталов или больнице, предположительно, в городе Чугуеве Харьковской области. Ответственность за планируемую провокацию против мирных граждан Киев намерен возложить на Россию, заявляли в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250812/provokatsii-2034895126.html
https://ria.ru/20250812/provokatsiya-2034894731.html
россия
украина
киев
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, швеция
В мире, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Швеция
В Швеции допустили возможность провокации Украины перед саммитом на Аляске

Вальтерссон: Киев может устроить провокацию под ложным флагом до саммита в США

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Украина перед саммитом России и США может попытаться устроить провокацию "под ложным флагом", заявил РИА Новости бывший офицер вооруженных сил Швеции Микаэль Вальтерссон.
"Я считаю, что вероятность украинских операций под ложным флагом перед саммитом в пятницу очень высока", - сказал собеседник агентства.
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Минобороны допустило провокации ВСУ в других городах, кроме Чугуева
12 августа, 21:22
По его словам, Украина с февраля 2022 года сосредоточена на "медиа-войне".
По его мнению, Киев пытается это сделать "как для усиления" позиций Украины "на поле боя, так и для попыток представить российские военные действия как крайне варварские и бесчеловечные".
Ранее Минобороны РФ сообщило, что киевский режим готовит провокации для срыва российско-американских переговоров. По информации ведомства, перед саммитом в пятницу ВСУ спланировали провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из жилых кварталов или больнице, предположительно, в городе Чугуеве Харьковской области. Ответственность за планируемую провокацию против мирных граждан Киев намерен возложить на Россию, заявляли в Минобороны РФ.
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Минобороны раскрыло роль западных журналистов в готовящейся провокации ВСУ
12 августа, 21:16
 
В миреРоссияУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныШвеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала