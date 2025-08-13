https://ria.ru/20250813/primore-2034980673.html

Свыше 230 безработных в Приморье открыли дело благодаря кадровому центру

приморский край

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Более 230 безработных жителей Приморского края открыли собственное дело при содействии кадрового центра "Работа России" с начала года, из них 117 — женщины, сообщает пресс-служба правительства региона. Общий объем государственной поддержки составил 16 миллионов рублей, в том числе свыше 1 миллиона рублей получили участники СВО. В кадровом центре "Работа России" рассказали, что клиенты службы занятности успешно прошли обучение, защитили свои бизнес-проекты и получили финансовую помощь на их реализацию. Среди наиболее популярных направлений предпринимательства выделяются оказание парикмахерских и юридических услуг, ремонт одежды, производство хлебобулочных и кондитерских изделий, а также разведение сельскохозяйственной птицы. Государственные меры поддержки будущим предпринимателям предоставляются в рамках индивидуального плана содействия занятости, который включает профориентацию, консультационное сопровождение, помощь в составлении бизнес-плана и содействие в регистрации деятельности. "При успешной защите бизнес-плана безработные граждане могут получить единовременную финансовую помощь в размере 96 тысяч рублей на реализацию проекта, а также по 96 тысяч рублей на трудоустройство до трех безработных граждан во вновь созданное предприятие", – пояснил министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что если человек встает на учет по самозанятости, то ему предоставляется поддержка в размере 50 тысяч рублей. Также особое внимание уделяется поддержке участников СВО. Они могут получить до 250 тысяч рублей на открытие собственного дела – вне зависимости от организационно-правовой формы бизнеса.

приморский край

