https://ria.ru/20250813/primore-2034933936.html

В Приморье задержали подозреваемого в покушении на убийство подростка

В Приморье задержали подозреваемого в покушении на убийство подростка - РИА Новости, 13.08.2025

В Приморье задержали подозреваемого в покушении на убийство подростка

Подозреваемый в покушении на убийство подростка в Приморье, который выстрелил в мужчину, но попал в его ребенка, задержан полицейскими, сообщает в среду УМВД... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T08:57:00+03:00

2025-08-13T08:57:00+03:00

2025-08-13T08:57:00+03:00

происшествия

уссурийск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на убийство подростка в Приморье, который выстрелил в мужчину, но попал в его ребенка, задержан полицейскими, сообщает в среду УМВД России по региону. По предварительным данным, 1 августа между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил из травматического пистолета, попав в грудь находящемуся рядом 15-летнему подростку. Следователями было возбуждено уголовное дело. "Сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Уссурийску задержали ранее судимого 31-летнего местного жителя по подозрению в покушении на убийство несовершеннолетнего", - говорится в сообщении. Как добавили в УМВД, у пострадавшего 15-летнего подростка ранение грудной клетки. Подозреваемый доставлен полицейскими в отдел для проведения необходимых следственных действий.

https://ria.ru/20250812/podrostok-2034736017.html

уссурийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, уссурийск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)