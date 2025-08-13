Рейтинг@Mail.ru
В Приморье задержали подозреваемого в покушении на убийство подростка
08:57 13.08.2025
В Приморье задержали подозреваемого в покушении на убийство подростка
происшествия
уссурийск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на убийство подростка в Приморье, который выстрелил в мужчину, но попал в его ребенка, задержан полицейскими, сообщает в среду УМВД России по региону. По предварительным данным, 1 августа между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил из травматического пистолета, попав в грудь находящемуся рядом 15-летнему подростку. Следователями было возбуждено уголовное дело. "Сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Уссурийску задержали ранее судимого 31-летнего местного жителя по подозрению в покушении на убийство несовершеннолетнего", - говорится в сообщении. Как добавили в УМВД, у пострадавшего 15-летнего подростка ранение грудной клетки. Подозреваемый доставлен полицейскими в отдел для проведения необходимых следственных действий.
уссурийск
происшествия, уссурийск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Уссурийск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на убийство подростка в Приморье, который выстрелил в мужчину, но попал в его ребенка, задержан полицейскими, сообщает в среду УМВД России по региону.
По предварительным данным, 1 августа между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил из травматического пистолета, попав в грудь находящемуся рядом 15-летнему подростку. Следователями было возбуждено уголовное дело.
"Сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Уссурийску задержали ранее судимого 31-летнего местного жителя по подозрению в покушении на убийство несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
Как добавили в УМВД, у пострадавшего 15-летнего подростка ранение грудной клетки. Подозреваемый доставлен полицейскими в отдел для проведения необходимых следственных действий.
