В Приморье задержали подозреваемого в покушении на убийство подростка
2025-08-13T08:57:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на убийство подростка в Приморье, который выстрелил в мужчину, но попал в его ребенка, задержан полицейскими, сообщает в среду УМВД России по региону. По предварительным данным, 1 августа между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил из травматического пистолета, попав в грудь находящемуся рядом 15-летнему подростку. Следователями было возбуждено уголовное дело. "Сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Уссурийску задержали ранее судимого 31-летнего местного жителя по подозрению в покушении на убийство несовершеннолетнего", - говорится в сообщении. Как добавили в УМВД, у пострадавшего 15-летнего подростка ранение грудной клетки. Подозреваемый доставлен полицейскими в отдел для проведения необходимых следственных действий.
