В Щелково загорелось здание администрации
04:25 13.08.2025 (обновлено: 11:01 13.08.2025)
В Щелково загорелось здание администрации
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Здание администрации горит в подмосковном Щелково на 140 "квадратах", сообщили РИА Новости в экстренных службах."В Щелково на площади Ленина, дом 2, произошло возгорание в здании администрации, силы и средства работают на месте пожара. Пожар локализован на площади 140 квадратных метров", — сказали в экстренных службах.Пострадавших при пожаре, как рассказали в ГУ МЧС, нет, эвакуировали трех человек, еще шесть вышли самостоятельно. К тушению пожара привлекли 47 человек и 16 единиц техники.
В Щелково загорелось здание администрации

Пожар в здании администрации в городском округе Щелково
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Здание администрации горит в подмосковном Щелково на 140 "квадратах", сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Щелково на площади Ленина, дом 2, произошло возгорание в здании администрации, силы и средства работают на месте пожара. Пожар локализован на площади 140 квадратных метров", — сказали в экстренных службах.
Пострадавших при пожаре, как рассказали в ГУ МЧС, нет, эвакуировали трех человек, еще шесть вышли самостоятельно. К тушению пожара привлекли 47 человек и 16 единиц техники.
