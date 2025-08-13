https://ria.ru/20250813/pozhar-2034918220.html
В Щелково загорелось здание администрации
2025-08-13T04:25:00+03:00
2025-08-13T04:25:00+03:00
2025-08-13T11:01:00+03:00
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Здание администрации горит в подмосковном Щелково на 140 "квадратах", сообщили РИА Новости в экстренных службах."В Щелково на площади Ленина, дом 2, произошло возгорание в здании администрации, силы и средства работают на месте пожара. Пожар локализован на площади 140 квадратных метров", — сказали в экстренных службах.Пострадавших при пожаре, как рассказали в ГУ МЧС, нет, эвакуировали трех человек, еще шесть вышли самостоятельно. К тушению пожара привлекли 47 человек и 16 единиц техники.
