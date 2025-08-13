Рейтинг@Mail.ru
Между Россией и США уже есть какие-то договоренности, считает политолог - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 13.08.2025 (обновлено: 10:40 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/politolog-2034948310.html
Между Россией и США уже есть какие-то договоренности, считает политолог
Между Россией и США уже есть какие-то договоренности, считает политолог - РИА Новости, 13.08.2025
Между Россией и США уже есть какие-то договоренности, считает политолог
Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин финализируют уже достигнутые договоренности в ходе своей встречи на Аляске, поделился мнением в... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T10:38:00+03:00
2025-08-13T10:40:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин финализируют уже достигнутые договоренности в ходе своей встречи на Аляске, поделился мнением в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. "Я могу предположить, что какие-то договоренности уже есть, они были достигнуты в ходе визита (в Москву спецпосланника Трампа Стива – ред.) Уиткоффа. А эта встреча – это уже некое красивое подписание в торжественной обстановке", - полагает собеседник агентства. Как отмечает эксперт, для встречи лидеров двух стран должна была быть проделана подготовительная работа, которой в том числе и занимался Уиткофф. При этом Блохин подчеркнул, что темы, которые предстоит обсудить Путину и Трампу, совсем не обязательно касаются Украины в силу большого пласта накопившихся вопросов в отношениях РФ и США. "Выбор огромен: эти договоренности могут быть даже не по Украине. По сути, тут две темы: украинский трек, и, так как встреча двусторонняя, различные аспекты российско-американских отношений, а туда входят и экономическое взаимодействие, и, возможно, редкоземельные металлы на нашей территории, и вопросы освоения Арктики и так далее. Там масса всяких проблем", - подчеркнул он. При этом Блохин отметил, что предстоящую встречу тем или иным способом будет пытаться медийно саботировать Владимир Зеленский. По мнению эксперта, на будущих встречах Трамп снова может проявить свое отношение к Зеленскому, которое он выказал во время их беседы в Белом доме в конце февраля. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
https://ria.ru/20250813/zayavlenie-2034937363.html
https://ria.ru/20250811/alyaska-2034478917.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:0:2699:2025_1920x0_80_0_0_e7674eeadb59bbb209b9b7a16910aaff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, российская академия наук, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Российская академия наук, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Между Россией и США уже есть какие-то договоренности, считает политолог

Политолог Блохин: США и РФ на Аляске завершат уже достигнутые договоренности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин финализируют уже достигнутые договоренности в ходе своей встречи на Аляске, поделился мнением в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
"Я могу предположить, что какие-то договоренности уже есть, они были достигнуты в ходе визита (в Москву спецпосланника Трампа Стива – ред.) Уиткоффа. А эта встреча – это уже некое красивое подписание в торжественной обстановке", - полагает собеседник агентства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Заявление Зеленского перед саммитом на Аляске вызвало недоумение в США
09:34
Как отмечает эксперт, для встречи лидеров двух стран должна была быть проделана подготовительная работа, которой в том числе и занимался Уиткофф. При этом Блохин подчеркнул, что темы, которые предстоит обсудить Путину и Трампу, совсем не обязательно касаются Украины в силу большого пласта накопившихся вопросов в отношениях РФ и США.
"Выбор огромен: эти договоренности могут быть даже не по Украине. По сути, тут две темы: украинский трек, и, так как встреча двусторонняя, различные аспекты российско-американских отношений, а туда входят и экономическое взаимодействие, и, возможно, редкоземельные металлы на нашей территории, и вопросы освоения Арктики и так далее. Там масса всяких проблем", - подчеркнул он.
При этом Блохин отметил, что предстоящую встречу тем или иным способом будет пытаться медийно саботировать Владимир Зеленский. По мнению эксперта, на будущих встречах Трамп снова может проявить свое отношение к Зеленскому, которое он выказал во время их беседы в Белом доме в конце февраля.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Внешнеполитический вызов Аляски
11 августа, 08:00
 
В миреРоссияСШААляскаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссийская академия наукВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала