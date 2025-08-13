В МИД оценили последствия американской тарифной политики
Фадеев предупредил о рисках глобальной рецессии из-за торговой политики США
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Последствия американской тарифной политики будут зависеть от тех мер, которые примут торговые партнеры США, однако не исключено, что введение тарифов приведет в итоге к снижению объемов международной торговли и глобальной рецессии, заявил в среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
"Взятый администрацией США курс на торговый протекционизм провоцирует нарастание противоречий между участниками глобальной торговли, оказывая дестабилизирующий эффект на многостороннюю торговую систему. Профильные международные организации констатируют неопределенность и ожидают снижение темпов роста мировой экономики. В целом, масштабы последствий американской тарифной политики для международной торговой системы во многом будут зависеть и от характера и от объема мер, принимаемых торговыми партнерами США, в том числе в рамках двусторонних сделок с Вашингтоном", - сказал Фадеев на брифинге.
"Серьезные риски возникают в связи с возможными решениями государств по предоставлению эксклюзивных преференций для американских товаров. Это будет способствовать дальнейшему расползанию дискриминационных практик, создавать искусственные конкурентные преимущества по сравнению с товарами других стран и, как и пошлины, вводимые Дональдом Трампом, будут противоречить нормам ВТО, нарушая режим наибольшего благоприятствования", - добавил он.
При этом он подчеркнул, что в целом нельзя исключать, что в попытке защититься от "перетока товаров, изолированных от рынка США высокими пошлинами, члены ВТО начнут существенно поднимать свои таможенные тарифы, активно применять свои защитные специальные меры и в результате снизится объем международной торговли из-за роста протекционизма, вырастет глобальная инфляция вследствие переориентировки производственных цепочек и изменения географии товарных потоков".
"Наверняка усилится волатильность на финансовых рынках. В конечном итоге это все может привести к глобальной рецессии", - заключил Фадеев.