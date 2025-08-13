Рейтинг@Mail.ru
В Приморье арестовали подозреваемого в покушении на убийство - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/pokushenie-2034953961.html
В Приморье арестовали подозреваемого в покушении на убийство
В Приморье арестовали подозреваемого в покушении на убийство - РИА Новости, 13.08.2025
В Приморье арестовали подозреваемого в покушении на убийство
Подозреваемый в покушении на убийство житель Приморья, который выстрелил в мужчину, но попал в его ребенка, заключён под стражу, сообщило УМВД России по... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T10:45:00+03:00
2025-08-13T10:45:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на убийство житель Приморья, который выстрелил в мужчину, но попал в его ребенка, заключён под стражу, сообщило УМВД России по региону. По предварительным данным, 1 августа между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них выстрелил из травматического пистолета, попав в грудь находящемуся рядом 15-летнему подростку. Как сообщали в УМВД, пострадавший госпитализирован с ранением грудной клетки. Следователями возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. "Следственными органами СКР по Приморскому краю установлены обстоятельства по уголовному делу по факту покушения на убийство несовершеннолетнего (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ)… В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250808/rassledovanie-2034054164.html
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
В Приморье арестовали подозреваемого в покушении на убийство

В Приморье арестовали подозреваемого в покушении на убийство подростка

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на убийство житель Приморья, который выстрелил в мужчину, но попал в его ребенка, заключён под стражу, сообщило УМВД России по региону.
По предварительным данным, 1 августа между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них выстрелил из травматического пистолета, попав в грудь находящемуся рядом 15-летнему подростку. Как сообщали в УМВД, пострадавший госпитализирован с ранением грудной клетки. Следователями возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю установлены обстоятельства по уголовному делу по факту покушения на убийство несовершеннолетнего (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ)… В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
На Камчатке двух рабочих обвинили в покушении на убийство
8 августа, 03:30
 
ПроисшествияРоссияПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала