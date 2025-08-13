https://ria.ru/20250813/pokushenie-2034953961.html

В Приморье арестовали подозреваемого в покушении на убийство

В Приморье арестовали подозреваемого в покушении на убийство - РИА Новости, 13.08.2025

В Приморье арестовали подозреваемого в покушении на убийство

Подозреваемый в покушении на убийство житель Приморья, который выстрелил в мужчину, но попал в его ребенка, заключён под стражу, сообщило УМВД России по... РИА Новости, 13.08.2025

происшествия

россия

приморский край

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на убийство житель Приморья, который выстрелил в мужчину, но попал в его ребенка, заключён под стражу, сообщило УМВД России по региону. По предварительным данным, 1 августа между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них выстрелил из травматического пистолета, попав в грудь находящемуся рядом 15-летнему подростку. Как сообщали в УМВД, пострадавший госпитализирован с ранением грудной клетки. Следователями возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. "Следственными органами СКР по Приморскому краю установлены обстоятельства по уголовному делу по факту покушения на убийство несовершеннолетнего (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ)… В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

россия

приморский край

2025

Новости

происшествия, россия, приморский край