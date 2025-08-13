Рейтинг@Mail.ru
На Алтае подросток случайно застрелил девочку из пневматического ружья - РИА Новости, 13.08.2025
08:14 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/podrostok-2034931278.html
На Алтае подросток случайно застрелил девочку из пневматического ружья
На Алтае подросток случайно застрелил девочку из пневматического ружья - РИА Новости, 13.08.2025
На Алтае подросток случайно застрелил девочку из пневматического ружья
Подросток случайно застрелил 11-летнюю девочку из пневматического ружья в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T08:14:00+03:00
2025-08-13T08:14:00+03:00
происшествия
алтайский край
россия
республика алтай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
БАРНАУЛ, 13 авг - РИА Новости. Подросток случайно застрелил 11-летнюю девочку из пневматического ружья в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)… На приусадебном участке в селе Староглушенка 13-летний мальчик произвел выстрел из пневматического ружья в забор. Рикошетом снаряд попал в шею недалеко стоящей 11-летней девочки. От полученной травмы несовершеннолетняя скончалась в машине скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств произошедшего и ход расследования уголовного дела. "Территориальной прокуратурой проводится проверка защиты прав детей, профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Будет дана оценка работе органов системы профилактики", - сообщили в региональной прокуратуре.
https://ria.ru/20250811/deti-2034561469.html
алтайский край
россия
республика алтай
происшествия, алтайский край, россия, республика алтай
Происшествия, Алтайский край, Россия, Республика Алтай
На Алтае подросток случайно застрелил девочку из пневматического ружья

На Алтае подросток случайно застрелил 11-летнюю девочку из пневматического ружья

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 13 авг - РИА Новости. Подросток случайно застрелил 11-летнюю девочку из пневматического ружья в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)… На приусадебном участке в селе Староглушенка 13-летний мальчик произвел выстрел из пневматического ружья в забор. Рикошетом снаряд попал в шею недалеко стоящей 11-летней девочки. От полученной травмы несовершеннолетняя скончалась в машине скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств произошедшего и ход расследования уголовного дела.
"Территориальной прокуратурой проводится проверка защиты прав детей, профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Будет дана оценка работе органов системы профилактики", - сообщили в региональной прокуратуре.
В Чувашии на торговца завели дело о похищении детей
11 августа, 12:40
В Чувашии на торговца завели дело о похищении детей
11 августа, 12:40
 
ПроисшествияАлтайский крайРоссияРеспублика Алтай
 
 
