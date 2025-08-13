https://ria.ru/20250813/podrostok-2034931278.html
На Алтае подросток случайно застрелил девочку из пневматического ружья
На Алтае подросток случайно застрелил девочку из пневматического ружья - РИА Новости, 13.08.2025
На Алтае подросток случайно застрелил девочку из пневматического ружья
Подросток случайно застрелил 11-летнюю девочку из пневматического ружья в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 13.08.2025
БАРНАУЛ, 13 авг - РИА Новости. Подросток случайно застрелил 11-летнюю девочку из пневматического ружья в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)… На приусадебном участке в селе Староглушенка 13-летний мальчик произвел выстрел из пневматического ружья в забор. Рикошетом снаряд попал в шею недалеко стоящей 11-летней девочки. От полученной травмы несовершеннолетняя скончалась в машине скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств произошедшего и ход расследования уголовного дела. "Территориальной прокуратурой проводится проверка защиты прав детей, профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Будет дана оценка работе органов системы профилактики", - сообщили в региональной прокуратуре.
алтайский край
россия
республика алтай
На Алтае подросток случайно застрелил девочку из пневматического ружья
На Алтае подросток случайно застрелил 11-летнюю девочку из пневматического ружья