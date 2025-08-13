https://ria.ru/20250813/podmoskove-2035095758.html
Более 39 тысяч декалитров безалкогольной продукции произвели в Подмосковье
Более 39 тысяч декалитров безалкогольной продукции произвели в Подмосковье
2025-08-13T18:27:00+03:00
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Предприятия Подмосковья произвели свыше 39 тысяч декалитров безалкогольных напитков с соком, морсов, напитков на растительном сырье и минеральной воде с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Это на 12,9% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В 2024 году общий объем производства этой категории в регионе составил 71,9 тысячи тонн. В ведомстве отметили, что развитие этого сегмента соответствует стратегии региона по продвижению здорового питания и поддержке местных производителей. Ранее в пресс-службе ведомства сообщали, что рыбоводческие хозяйства Московской области произвели более 475 тонн товарной рыбы за шесть месяцев 2025 года.
