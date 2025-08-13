Рейтинг@Mail.ru
Более 39 тысяч декалитров безалкогольной продукции произвели в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
18:27 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/podmoskove-2035095758.html
Более 39 тысяч декалитров безалкогольной продукции произвели в Подмосковье
Более 39 тысяч декалитров безалкогольной продукции произвели в Подмосковье - РИА Новости, 13.08.2025
Более 39 тысяч декалитров безалкогольной продукции произвели в Подмосковье
Предприятия Подмосковья произвели свыше 39 тысяч декалитров безалкогольных напитков с соком, морсов, напитков на растительном сырье и минеральной воде с начала... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T18:27:00+03:00
2025-08-13T18:27:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155711/36/1557113624_0:18:1920:1098_1920x0_80_0_0_2baa84e799852158bbf3fc77192f1eb2.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Предприятия Подмосковья произвели свыше 39 тысяч декалитров безалкогольных напитков с соком, морсов, напитков на растительном сырье и минеральной воде с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Это на 12,9% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В 2024 году общий объем производства этой категории в регионе составил 71,9 тысячи тонн. В ведомстве отметили, что развитие этого сегмента соответствует стратегии региона по продвижению здорового питания и поддержке местных производителей. Ранее в пресс-службе ведомства сообщали, что рыбоводческие хозяйства Московской области произвели более 475 тонн товарной рыбы за шесть месяцев 2025 года.
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 39 тысяч декалитров безалкогольной продукции произвели в Подмосковье

Свыше 39 тысяч декалитров б/а напитков выпустили в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Предприятия Подмосковья произвели свыше 39 тысяч декалитров безалкогольных напитков с соком, морсов, напитков на растительном сырье и минеральной воде с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Это на 12,9% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В 2024 году общий объем производства этой категории в регионе составил 71,9 тысячи тонн.
В ведомстве отметили, что развитие этого сегмента соответствует стратегии региона по продвижению здорового питания и поддержке местных производителей.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщали, что рыбоводческие хозяйства Московской области произвели более 475 тонн товарной рыбы за шесть месяцев 2025 года.
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
