ИИ подключили к электронной услуге "Присвоение адреса" в Подмосковье
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. К электронной услуге "Присвоение адреса" подключили искусственный интеллект, сервис доступен на регпортале, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Присвоение почтового адреса – одна из самых популярных услуг на региональном портале. С начала года ею воспользовались уже более 100 тысяч раз. А теперь, благодаря внедрению искусственного интеллекта, процесс стал еще удобнее", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что ИИ анализирует подгруженные в электронную форму сканы документов и мгновенно подсказывает, если обнаружены ошибки. Таким образом, адрес является обязательной характеристикой объекта недвижимости, позволяющий определить его местонахождение. Его можно присвоить квартире, офису, земельному участку, машино-месту и даже объекту незавершенного строительства. Данная услуга доступна на регпортале Подмосковья в разделе "Земля" – "Оформление и регистрация". Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить сканы правоустанавливающих документов, а в случае обращения через представителя – также доверенность. ИИ проанализирует файлы и оперативно сообщит о любых несоответствиях.
