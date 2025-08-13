https://ria.ru/20250813/ploschadka-2035067524.html
Подмосковный "Цифровой регион" станет единой площадкой для ИИ-практик
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Подмосковный портал "Цифровой регион" станет Всероссийской платформой для обмена ИИ-практиками, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. В соответствии с задачами национального проекта "Экономика данных" в Подмосковье за три года количество реализуемых проектов с использованием искусственного интеллекта увеличилось более чем в четыре раза – с 9 до 41. Все они собраны на портале "Цифровой регион", где также в демонстрационном режиме представлены некоторые "умные решения", которые реализованы в других субъектах. Теперь портал станет единой площадкой обмена ИИ-практиками для всех регионов России. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что, когда региональные команды общаются и делятся друг с другом новыми идеями, практическими наработками, это ускоряет развитие ключевых отраслей в масштабах страны. Сейчас особое внимание – современным технологиям, которые востребованы в каждом направлении. Несколько лет назад область запустила портал "Цифровой регион". "Это витрина успешных цифровых проектов, своего рода библиотека ИИ-решений, где представлено более 250 успешных кейсов из 64 регионов в самых разных сферах — госуправление, здрав, транспорт, логистика и так далее. Хочется поблагодарить федеральных коллег за поддержку таких инициатив, помощь с их тиражированием", — приводит пресс-служба слова Воробьева. Он отметил, что благодаря Центру развития ИИ при правительстве России, который заработал в июне этого года, "Цифровой регион" станет единым окном для обмена лучшими ИИ-практиками по всей стране. Он добавил, что изучить готовые решения, чтобы в дальнейшем внедрить их у себя, смогут не только органы власти, но и представители бизнеса. Это позволит субъектам не начинать с нуля в поисках одного и того же "умного решения", а также оптимизирует затраты регионов, так как они будут действовать по уже отработанным сценариям. На портале в перспективе появятся федеральные ИИ-сервисы. Ранее вице-премьер России, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявлял, что обмен опытом между регионами ускорит внедрение ИИ, а задача правительства — масштабировать разработки субъектов на всю страну. Так, для этого был создан проектный офис при правительстве России — Центр развития искусственного интеллекта (ЦРИИ), в задачи которого входят систематизация внедрения ИИ, тиражирование лучших практик и обеспечение взаимодействия федерального центра и многое другое. ЦРИИ подключился к развитию платформы "Цифровой регион" в качестве федеральной площадки и анализу существующих практик. На обновленном портале, который планируют запустить как федеральный сервис уже в сентябре, создадут личные кабинеты субъектов России, куда будут подгружаться данные по всем внедренным "умным решениям". Центр развития ИИ будет постоянно их анализировать, верифицировать, а также на их основе формировать список рекомендуемых сценариев по отраслям. Также на цифровой платформе появится возможность авторизации юридических лиц через ЕСИА. На данный момент среди лидеров по количеству загруженных в "Цифровой регион" ИИ-проектов — Московская область (41), Нижегородская область (20) и Ямало-Ненецкий автономный округ (16). Большинство "умных решений", опубликованных на портале, основаны на технологии компьютерного зрения (анализ данных с фото и видео).
