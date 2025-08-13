Рейтинг@Mail.ru
В ПНА рассказали об отсрочке создания государства Палестина - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 13.08.2025 (обновлено: 16:44 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/palestina-2035059489.html
В ПНА рассказали об отсрочке создания государства Палестина
В ПНА рассказали об отсрочке создания государства Палестина - РИА Новости, 13.08.2025
В ПНА рассказали об отсрочке создания государства Палестина
Международное сообщество отсрочило процесс принятия решения о создании палестинского государства, но не упразднило его, заявил в интервью РИА Новости в среду... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T16:40:00+03:00
2025-08-13T16:44:00+03:00
в мире
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/90/189569011_0:431:3916:2634_1920x0_80_0_0_0460343e72cc38fac28605507a24c54e.jpg
БЕЙРУТ, 13 авг – РИА Новости. Международное сообщество отсрочило процесс принятия решения о создании палестинского государства, но не упразднило его, заявил в интервью РИА Новости в среду министр экономики Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммед аль-Амур. "Международные сообщества отсрочили создание палестинского государства, но не упразднили его", - сказал аль-Амур. Собеседник агентства добавил, что, несмотря на геополитические изменения, Палестина остаётся основным центром внимания и источником новостей о войне как в регионе, так и во всем мире. В конце июля ХАМАС заявляло, что готово к возобновлению переговоров о прекращении огня после завершения гуманитарного кризиса и голода в секторе Газа. Ранее США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ движения "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия. Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем.
https://ria.ru/20250810/zhiteli-2034452484.html
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/90/189569011_0:0:3512:2634_1920x0_80_0_0_38cb9ac8c1414dd3ef5d1eae6554e57c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина
В мире, Палестина
В ПНА рассказали об отсрочке создания государства Палестина

Аль-Амур: международное сообщество отсрочило создание палестинского государства

CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flagsФлаги Палестины
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flags
Флаги Палестины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 13 авг – РИА Новости. Международное сообщество отсрочило процесс принятия решения о создании палестинского государства, но не упразднило его, заявил в интервью РИА Новости в среду министр экономики Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммед аль-Амур.
"Международные сообщества отсрочили создание палестинского государства, но не упразднили его", - сказал аль-Амур.
Собеседник агентства добавил, что, несмотря на геополитические изменения, Палестина остаётся основным центром внимания и источником новостей о войне как в регионе, так и во всем мире.
В конце июля ХАМАС заявляло, что готово к возобновлению переговоров о прекращении огня после завершения гуманитарного кризиса и голода в секторе Газа.
Ранее США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ движения "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия.
Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем.
Флаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Жители ФРГ поддерживают признание Палестины, показало исследование
10 августа, 17:30
 
В миреПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала