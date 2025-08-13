В ПНА рассказали об отсрочке создания государства Палестина

https://ria.ru/20250813/palestina-2035059489.html

БЕЙРУТ, 13 авг – РИА Новости. Международное сообщество отсрочило процесс принятия решения о создании палестинского государства, но не упразднило его, заявил в интервью РИА Новости в среду министр экономики Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммед аль-Амур. "Международные сообщества отсрочили создание палестинского государства, но не упразднили его", - сказал аль-Амур. Собеседник агентства добавил, что, несмотря на геополитические изменения, Палестина остаётся основным центром внимания и источником новостей о войне как в регионе, так и во всем мире. В конце июля ХАМАС заявляло, что готово к возобновлению переговоров о прекращении огня после завершения гуманитарного кризиса и голода в секторе Газа. Ранее США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ движения "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия. Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем.

