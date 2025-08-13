Рейтинг@Mail.ru
11:07 13.08.2025 (обновлено: 11:16 13.08.2025)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин запросил отчет по проверке администраторов интернет-сообщества из Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе, где размещались оскорбления в адрес военных, сообщили в ведомстве. "В социальной сети сообщается, что на протяжении нескольких месяцев администраторы одного из интернет-сообществ Нефтеюганска, в числе которых несовершеннолетние, за денежное вознаграждение систематически размещают сведения, направленные на унижение чести и достоинства военнослужащих специальной военной операции, а также иные запрещенные к публикации материалы", – говорится в релизе. Отмечается, что региональное управление СК РФ начало проверку данной информации. "Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаилу Мокшину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении", – добавили в ведомстве.
Бастрыкин поручил проверить интернет-сообщество, где оскорбляли военных

В ХМАО проверяют интернет-сообщество с оскорблениями военных СВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин запросил отчет по проверке администраторов интернет-сообщества из Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе, где размещались оскорбления в адрес военных, сообщили в ведомстве.
"В социальной сети сообщается, что на протяжении нескольких месяцев администраторы одного из интернет-сообществ Нефтеюганска, в числе которых несовершеннолетние, за денежное вознаграждение систематически размещают сведения, направленные на унижение чести и достоинства военнослужащих специальной военной операции, а также иные запрещенные к публикации материалы", – говорится в релизе.
Отмечается, что региональное управление СК РФ начало проверку данной информации.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаилу Мокшину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении", – добавили в ведомстве.
Признание пенсионерки, с помощью которой спецслужбы Украины хотели убить российских военных. Эпизод 1 - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
ФСБ рассказала подробности подготовки убийства военных пенсионерками
11 августа, 08:38
 
ПроисшествияРоссияНефтеюганскХанты-Мансийский автономный округАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
