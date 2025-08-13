https://ria.ru/20250813/oskorbleniya-2034962496.html

Бастрыкин поручил проверить интернет-сообщество, где оскорбляли военных

Бастрыкин поручил проверить интернет-сообщество, где оскорбляли военных

2025-08-13T11:07:00+03:00

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин запросил отчет по проверке администраторов интернет-сообщества из Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе, где размещались оскорбления в адрес военных, сообщили в ведомстве. "В социальной сети сообщается, что на протяжении нескольких месяцев администраторы одного из интернет-сообществ Нефтеюганска, в числе которых несовершеннолетние, за денежное вознаграждение систематически размещают сведения, направленные на унижение чести и достоинства военнослужащих специальной военной операции, а также иные запрещенные к публикации материалы", – говорится в релизе. Отмечается, что региональное управление СК РФ начало проверку данной информации. "Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаилу Мокшину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении", – добавили в ведомстве.

