Глава Приамурья поручил отремонтировать фасад сельской школы
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил готовность образовательных учреждений к новому учебному году и поручил отремонтировать фасад школы в селе Ромны, сообщает правительство региона. Глава региона в ходе рабочей поездки в Ромненский округ региона посетил школу имени Гончарова, детскую музыкальную школу и недавно отремонтированную центральную библиотеку. "Все работы по пришкольному стадиону необходимо закончить к началу учебного года, чтобы дети сразу могли пользоваться новыми площадками. В следующем году нужно отремонтировать входную группу в школу и покрасить фасад. Поручил Центру развития территорий подключиться к этой работе и дать рекомендации", - сказал Орлов. В школе имени Гончаровых в Ромнах обучаются 330 учеников. В прошлом году там открыли современное кафе и начали капитальный ремонт прилегающей территории и спортплощадки. На эти цели выделили более 45 миллионов рублей. Новое футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки и полосы препятствий будут полностью готовы к учебного году. Кроме того, к сентябрю восстановят крышу спортзала, пострадавшую летом от непогоды. Также главе региона показали отремонтированный актовый зал детской музыкальной школы и обновленную по президентскому нацпроекту "Культура" центральную библиотеку. Здесь заменили полы, отремонтировали стены и потолок, установили новую мебель и интерактивное оборудование, закупили книги. После модернизации в библиотеке выделили тематические зоны, а также образовательные кластеры. На обновление потратили 10 миллионов рублей. Модернизация ждет и детскую библиотеку. В этом году по нацпроекту "Семья" на эти цели выделено 8 миллионов рублей. Помещения капитально отремонтировали, сейчас туда завозят новую мебель и оборудование. По данным правительства, в регионе 471 учебное заведение. Специальная комиссия проверит все образовательные организации Приамурья до 15 августа. На сегодня готовность детских садов, школ, колледжей и организаций допобразования подтверждена в 90,5 % учреждений.
