https://ria.ru/20250813/opasnost-2034929938.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.08.2025

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Беспилотная опасность отменена на всей территории Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T07:50:00+03:00

2025-08-13T07:50:00+03:00

2025-08-13T07:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

воронежская область

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939176610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0891cab18a977b3008e03226cb75e600.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на всей территории Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев. Опасность была объявлена в 21.39 мск вторника, она длилась более 10 часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250813/travma-2034928743.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)