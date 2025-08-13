https://ria.ru/20250813/opasnost-2034929938.html
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.08.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Беспилотная опасность отменена на всей территории Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на всей территории Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев. Опасность была объявлена в 21.39 мск вторника, она длилась более 10 часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он в своем Telegram-канале.
