Украинские войска 16 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 16 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Шестнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Шестнадцать вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено 16 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. В управление поступили сведения о ранении шести мирных жителей, в том числе четверых детей. За предыдущие сутки было зафиксировано 11 обстрелов.
