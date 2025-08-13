Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске четырех экс-полицейских осудили за вымогательство взяток - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/novosibirsk-2034944438.html
В Новосибирске четырех экс-полицейских осудили за вымогательство взяток
В Новосибирске четырех экс-полицейских осудили за вымогательство взяток - РИА Новости, 13.08.2025
В Новосибирске четырех экс-полицейских осудили за вымогательство взяток
Четыре бывших сотрудника полиции получили от восьми до десяти лет колонии строгого режима за вымогательство взяток в Новосибирске, сообщили в СУСК РФ по... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T10:20:00+03:00
2025-08-13T10:20:00+03:00
происшествия
россия
новосибирск
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
БАРНАУЛ, 13 авг - РИА Новости. Четыре бывших сотрудника полиции получили от восьми до десяти лет колонии строгого режима за вымогательство взяток в Новосибирске, сообщили в СУСК РФ по региону. "Собранные следователями следственного управления СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора четырем бывшим сотрудникам полиции за совершение преступлений, предусмотренных пунктами "а, б, в" части 5 статьи 290 УК РФ, пунктом "б" части 5 статьи 290 УК РФ, частью 6 статьи 290 УК РФ и частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 290 УК РФ", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что в 2019, 2020 и 2022 годах полицейские вымогали и получали взятки от предпринимателей, занимающихся продажей обуви и табачной продукции. В ходе контрольной закупки они изымали товар, а за его возвращение без соответствующей проверки требовали от предпринимателей передачи им денег. "Общая сумма взяток составила более 2 миллионов рублей. Калининским районным судом города Новосибирска виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до десяти лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере от 4 до 15 миллионов рублей", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250808/samara-2034250859.html
https://ria.ru/20250805/eks-politsejskij-2033532076.html
россия
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, новосибирск, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новосибирск, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске четырех экс-полицейских осудили за вымогательство взяток

В Новосибирске 4 экс-полицейских получили до 10 лет колонии за вымогательство

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 13 авг - РИА Новости. Четыре бывших сотрудника полиции получили от восьми до десяти лет колонии строгого режима за вымогательство взяток в Новосибирске, сообщили в СУСК РФ по региону.
"Собранные следователями следственного управления СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора четырем бывшим сотрудникам полиции за совершение преступлений, предусмотренных пунктами "а, б, в" части 5 статьи 290 УК РФ, пунктом "б" части 5 статьи 290 УК РФ, частью 6 статьи 290 УК РФ и частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 290 УК РФ", - говорится в сообщении.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Самарской области проверят сообщения о пытках со стороны полицейских
8 августа, 22:17
Следствием и судом установлено, что в 2019, 2020 и 2022 годах полицейские вымогали и получали взятки от предпринимателей, занимающихся продажей обуви и табачной продукции. В ходе контрольной закупки они изымали товар, а за его возвращение без соответствующей проверки требовали от предпринимателей передачи им денег.
"Общая сумма взяток составила более 2 миллионов рублей. Калининским районным судом города Новосибирска виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до десяти лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере от 4 до 15 миллионов рублей", - отметили в ведомстве.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Подозреваемый в совращении школьницы уральский экс-полицейский ушел на СВО
5 августа, 17:16
 
ПроисшествияРоссияНовосибирскНовосибирская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала