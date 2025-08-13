https://ria.ru/20250813/novosibirsk-2034944438.html

В Новосибирске четырех экс-полицейских осудили за вымогательство взяток

БАРНАУЛ, 13 авг - РИА Новости. Четыре бывших сотрудника полиции получили от восьми до десяти лет колонии строгого режима за вымогательство взяток в Новосибирске, сообщили в СУСК РФ по региону. "Собранные следователями следственного управления СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора четырем бывшим сотрудникам полиции за совершение преступлений, предусмотренных пунктами "а, б, в" части 5 статьи 290 УК РФ, пунктом "б" части 5 статьи 290 УК РФ, частью 6 статьи 290 УК РФ и частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 290 УК РФ", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что в 2019, 2020 и 2022 годах полицейские вымогали и получали взятки от предпринимателей, занимающихся продажей обуви и табачной продукции. В ходе контрольной закупки они изымали товар, а за его возвращение без соответствующей проверки требовали от предпринимателей передачи им денег. "Общая сумма взяток составила более 2 миллионов рублей. Калининским районным судом города Новосибирска виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до десяти лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере от 4 до 15 миллионов рублей", - отметили в ведомстве.

