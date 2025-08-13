https://ria.ru/20250813/novosele-2035115229.html

Современная школа на 550 мест откроется в Новоселье Ленинградской области

Современная школа на 550 мест откроется в Новоселье Ленинградской области - РИА Новости, 13.08.2025

Современная школа на 550 мест откроется в Новоселье Ленинградской области

Современная школа на 550 мест откроется в Новоселье Ленинградской области благодаря соглашению правительства региона со строительной компанией "ПИК", сообщает... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T20:31:00+03:00

2025-08-13T20:31:00+03:00

2025-08-13T20:31:00+03:00

ленинградская область

ленинградская область

пик

школы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150607/97/1506079786_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_1061e6041388d4731960ec3e5bb7fedc.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Современная школа на 550 мест откроется в Новоселье Ленинградской области благодаря соглашению правительства региона со строительной компанией "ПИК", сообщает пресс-служба областного правительства. "Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию школы для 550 учеников в восточной части Новоселья. Ее возвела компания ПИК по соглашению с правительством Ленинградской области", - сообщает пресс-служба. Заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский отметил, что в регионе принято за правило: жильё и социальная инфраструктура должны развиваться синхронно. "ПИК показал, что готов работать в этом ключе - помимо школы в Новоселье уже построен детский сад и спортивный парк. Еще два детских сада в 2025 году завершены в районах Новое Девяткино и Янино. Такая синхронность стала возможной благодаря чёткой политике, которую проводит губернатор: требования к качеству и срокам понятны, а подход к развитию территорий - единый для всех", - подчеркнул он. Новое учреждение рассчитано на 22 класса: восемь — начальной школы, десять — основной и четыре — старшей. В здании предусмотрены лаборатории по физике и химии, мастерские по кулинарии, шитью, деревообработке, универсальные кружковые помещения, читальный зал и актовый зал. Для занятий спортом в школе оборудованы спортивный и тренажёрный залы. На прилегающей территории расположено футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, беговые дорожки и зона для прыжков. Также запланированы зелёные зоны для отдыха и игровые площадки. Архитектурным символом школы станут белые медвежата. Часть из них появится во дворе, часть получит игровые функции. Дизайн решения были согласованы с экспертным советом при комитете градостроительной политики Ленинградской области. Ранее в Новоселье на территории жилого квартала "Таллинский парк" ПИК реализовал ещё один важный проект — современный спортивный парк. Пространство включает зоны для командных игр, воркаута, тренажёров, занятий йогой и отдыха. Для детей оборудованы песочницы, качели и игровые домики. Все элементы выполнены из безопасных сертифицированных материалов.

https://ria.ru/20250812/festival-2034846376.html

https://ria.ru/20250812/lenoblast-2034607981.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинградская область, пик, школы