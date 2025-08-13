Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии обвинили якобы пророссийских хакеров в кибератаке на дамбу - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/norvegija-2035104208.html
В Норвегии обвинили якобы пророссийских хакеров в кибератаке на дамбу
В Норвегии обвинили якобы пророссийских хакеров в кибератаке на дамбу - РИА Новости, 13.08.2025
В Норвегии обвинили якобы пророссийских хакеров в кибератаке на дамбу
Глава полицейской службы безопасности Норвегии (PST) Беате Гангос бездоказательно обвинила якобы пророссийских хакеров в кибератаке со взломом системы... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T19:07:00+03:00
2025-08-13T19:07:00+03:00
в мире
россия
норвегия
осло
дмитрий песков
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Глава полицейской службы безопасности Норвегии (PST) Беате Гангос бездоказательно обвинила якобы пророссийских хакеров в кибератаке со взломом системы управления дамбы на юге Норвегии. Как сообщает газета VG, в апреле хакеры взяли под контроль электронную систему управления механизмом слива воды на дамбе в норвежской коммуне Бремангер. Клапаны, регулирующие поток воды, были полностью открыты в течение четырех часов, а через трубы протекало около 500 литров воды в секунду. В конечном счете взлом системы был обнаружен и ликвидирован. "В прошлом году мы также наблюдали изменения в действиях пророссийских киберакторов... В апреле дамба в (регионе - ред.) Вестланн подверглась подобной операции", - приводит VG слова Гангос. При этом глава PST не привела никаких доказательств своим утверждениям. Гангос также обвинила Россию в попытках якобы дестабилизации норвежского общества и "изучения сильных и слабых сторон" страны. Кроме того, глава норвежской разведывательной службы Нильс Андреас Стенсёнес утверждает, что на сегодняшний день Россия - "крупнейшая угроза" для Осло, подчеркнув при этом, что, по мнению спецслужб, иностранные государства не ставят себе целью в высокой степени повлиять на грядущие парламентские выборы в стране. Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20241004/khvaldimir-1976339626.html
https://ria.ru/20231213/shpionazh-1915635297.html
россия
норвегия
осло
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9f976508cd27140c869c93f4958618b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, норвегия, осло, дмитрий песков, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Россия, Норвегия, Осло, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
В Норвегии обвинили якобы пророссийских хакеров в кибератаке на дамбу

В Норвегии бездоказательно обвинили якобы пророссийских хакеров во взломе дамбы

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Глава полицейской службы безопасности Норвегии (PST) Беате Гангос бездоказательно обвинила якобы пророссийских хакеров в кибератаке со взломом системы управления дамбы на юге Норвегии.
Как сообщает газета VG, в апреле хакеры взяли под контроль электронную систему управления механизмом слива воды на дамбе в норвежской коммуне Бремангер. Клапаны, регулирующие поток воды, были полностью открыты в течение четырех часов, а через трубы протекало около 500 литров воды в секунду. В конечном счете взлом системы был обнаружен и ликвидирован.
Белуха Хвальдимир - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Результаты вскрытия показали, почему умер "российский кит-шпион"
4 октября 2024, 12:13
«
"В прошлом году мы также наблюдали изменения в действиях пророссийских киберакторов... В апреле дамба в (регионе - ред.) Вестланн подверглась подобной операции", - приводит VG слова Гангос.
При этом глава PST не привела никаких доказательств своим утверждениям. Гангос также обвинила Россию в попытках якобы дестабилизации норвежского общества и "изучения сильных и слабых сторон" страны.
Кроме того, глава норвежской разведывательной службы Нильс Андреас Стенсёнес утверждает, что на сегодняшний день Россия - "крупнейшая угроза" для Осло, подчеркнув при этом, что, по мнению спецслужб, иностранные государства не ставят себе целью в высокой степени повлиять на грядущие парламентские выборы в стране.
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Подозреваемый в Норвегии в шпионаже "бразилец" признался, что он россиянин
13 декабря 2023, 20:14
 
В миреРоссияНорвегияОслоДмитрий ПесковВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала