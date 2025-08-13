Строительство межвузовского кампуса в Тюмени идет по графику

Рейтинг@Mail.ru
19:49 13.08.2025
Губернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 13 авг - РИА Новости. Строительство межвузовского кампуса в Тюмени идет согласно графику, его партнерами станут крупнейшие нефтегазовые компании, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции, посвященной Дню образования Тюменской области.
"Важным стало обсуждение межвузовского кампуса... Стратегический проект идёт по графику: уже возведён второй этаж гостиницы, готовится документация на ещё девять объектов – от конгресс-центра до технопарка. Партнёры – крупнейшие нефтегазовые компании, которые уже вовлечены в формирование специализаций кампуса", - сообщил Моор в своем Telegram-канале по итогам пресс-конференции.
Отвечая на вопросы журналистов во время встречи, Моор подчеркнул, что с потенциальными партнерами важно на начальном этапе проработать будущую программу и темы работ для студентов, научного сообщества.
"Сейчас мы обсуждаем конкретные проекты, технологии, над которыми мы будем вместе работать, чтобы определить, какое лабораторное, технологическое оборудование нам потребуется… От качества этой работы будет зависеть эффективность и интересность обучения в кампусе", - сказал Моор.
Кампус в регионе строят по федеральному проекту "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети". Первым начали возводить гостиничный комплекс на 120 мест, в планах четыре гостиницы для студентов, учебно-лабораторный корпус, технопарк, центр поддержки и развития талантливых детей и молодежи, спорткомплекс и конгресс-центр. Полностью кампус построят в 2028 году.
Тюменская область в луганском Краснодоне восстанавливает жилые дома
Тюменская область в луганском Краснодоне восстанавливает жилые дома
Вчера, 18:58
 
Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорТюмень
 
 
