В Кишиневе пройдет выставка силовых структур

13.08.2025

КИШИНЕВ, 13 авг – РИА Новости. Выставка силовых структур Молдавии, приуроченная ко Дню диаспоры, будет развернута на центральной площади Кишинева в субботу, сообщает пресс-служба правительства республики. Ранее лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор анонсировал на субботу, 16 августа, массовый протест против произвола властей и призвал сторонников оппозиции выйти на центральную площадь молдавской столицы. "В субботу, 16 августа, на площади Великого национального собрания пройдет выставка, посвящённая вопросам общественного порядка и безопасности. В экспозиции участвуют МВД, минобороны, минздрав и Таможенная служба. Мероприятие проводится в рамках Дней диаспоры с 10.00 до 18.00 (совпадает с мск). Посетители могут наблюдать показательные выступления полиции и пожарных, а также ознакомиться со спецтехникой и оборудованием силовых структур", - говорится в сообщении пресс-службы правительства. Во вторник молдавская полиция обратилась к мэру Кишинева Иону Чебану с просьбой отказать в выдаче разрешения на проведение акции протеста 16 августа, организованной блоком "Победа", под предлогом того, что эта акция якобы представляет собой преднамеренный этап социально-политической дестабилизации Молдавии и может считаться не мирной демонстрацией, а скорее "инструментом преступного воздействия". Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации оппозиционного избирательного блока "Победа" для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на шесть лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

