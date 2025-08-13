https://ria.ru/20250813/minsk-2035024939.html
Дни Минска пройдут в Москве с 18 по 21 сентября
Дни Минска пройдут в Москве с 18 по 21 сентября - РИА Новости, 13.08.2025
Дни Минска пройдут в Москве с 18 по 21 сентября
Дни Минска пройдут в Москве с 18 по 21 сентября, сообщается на сайте московского центра международного сотрудничества. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T14:58:00+03:00
2025-08-13T14:58:00+03:00
2025-08-13T14:58:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
москва
минск
белоруссия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49803/20/498032089_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_3cd9c6fa1bda95ccba150c31c0424490.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Дни Минска пройдут в Москве с 18 по 21 сентября, сообщается на сайте московского центра международного сотрудничества. Отмечается, что министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергея Черёмина посетил город Минск с рабочим визитом, где встретился с председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым, а также с руководителями ведущих белорусских организаций и предприятий. "Белорусская сторона подтвердила намерение провести Дни Минска в Москве с 18 по 21 сентября 2025 года. Программа мероприятий включит бизнес-форум, концертные выступления, спортивные состязания, выставку-ярмарку белорусских товаров, отраслевые круглые столы и другие события, направленные на укрепление партнёрских связей между городами", - говорится в сообщении. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил с рабочим визитом город Минск Республики Беларусь 23 декабря 2024 года, в рамках которого в частности Собянин и Кухарев приняли решение о регулярном проведении Дней Москвы в Минске и Дней Минска в Москве, а также других совместных мероприятий.
https://ria.ru/20250809/soglashenie-2034298228.html
москва
минск
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49803/20/498032089_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_cb5c56e23a3d3fd564f236d7f1b8a916.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, минск, белоруссия, россия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Москва, Минск, Белоруссия, Россия
Дни Минска пройдут в Москве с 18 по 21 сентября
Дни Минска пройдут в Москве с 18 по 21 сентября 2025 года
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Дни Минска пройдут в Москве с 18 по 21 сентября, сообщается на сайте московского центра международного сотрудничества.
Отмечается, что министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергея Черёмина посетил город Минск с рабочим визитом, где встретился с председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым, а также с руководителями ведущих белорусских организаций и предприятий.
"Белорусская сторона подтвердила намерение провести Дни Минска в Москве с 18 по 21 сентября 2025 года. Программа мероприятий включит бизнес-форум, концертные выступления, спортивные состязания, выставку-ярмарку белорусских товаров, отраслевые круглые столы и другие события, направленные на укрепление партнёрских связей между городами", - говорится в сообщении.
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил с рабочим визитом город Минск Республики Беларусь 23 декабря 2024 года, в рамках которого в частности Собянин и Кухарев приняли решение о регулярном проведении Дней Москвы в Минске и Дней Минска в Москве, а также других совместных мероприятий.