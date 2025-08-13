Рейтинг@Mail.ru
Дни Минска пройдут в Москве с 18 по 21 сентября
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
14:58 13.08.2025
Дни Минска пройдут в Москве с 18 по 21 сентября
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Дни Минска пройдут в Москве с 18 по 21 сентября, сообщается на сайте московского центра международного сотрудничества. Отмечается, что министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергея Черёмина посетил город Минск с рабочим визитом, где встретился с председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым, а также с руководителями ведущих белорусских организаций и предприятий. "Белорусская сторона подтвердила намерение провести Дни Минска в Москве с 18 по 21 сентября 2025 года. Программа мероприятий включит бизнес-форум, концертные выступления, спортивные состязания, выставку-ярмарку белорусских товаров, отраслевые круглые столы и другие события, направленные на укрепление партнёрских связей между городами", - говорится в сообщении. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил с рабочим визитом город Минск Республики Беларусь 23 декабря 2024 года, в рамках которого в частности Собянин и Кухарев приняли решение о регулярном проведении Дней Москвы в Минске и Дней Минска в Москве, а также других совместных мероприятий.
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Дни Минска пройдут в Москве с 18 по 21 сентября, сообщается на сайте московского центра международного сотрудничества.
Отмечается, что министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергея Черёмина посетил город Минск с рабочим визитом, где встретился с председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым, а также с руководителями ведущих белорусских организаций и предприятий.
"Белорусская сторона подтвердила намерение провести Дни Минска в Москве с 18 по 21 сентября 2025 года. Программа мероприятий включит бизнес-форум, концертные выступления, спортивные состязания, выставку-ярмарку белорусских товаров, отраслевые круглые столы и другие события, направленные на укрепление партнёрских связей между городами", - говорится в сообщении.
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил с рабочим визитом город Минск Республики Беларусь 23 декабря 2024 года, в рамках которого в частности Собянин и Кухарев приняли решение о регулярном проведении Дней Москвы в Минске и Дней Минска в Москве, а также других совместных мероприятий.
Белоруссия подписала соглашение с Россией по интеллектуальной собственности
9 августа, 09:31
