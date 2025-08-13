https://ria.ru/20250813/minsk-2035024939.html

Дни Минска пройдут в Москве с 18 по 21 сентября

Дни Минска пройдут в Москве с 18 по 21 сентября - РИА Новости, 13.08.2025

Дни Минска пройдут в Москве с 18 по 21 сентября

Дни Минска пройдут в Москве с 18 по 21 сентября, сообщается на сайте московского центра международного сотрудничества. РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T14:58:00+03:00

2025-08-13T14:58:00+03:00

2025-08-13T14:58:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

москва

минск

белоруссия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49803/20/498032089_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_3cd9c6fa1bda95ccba150c31c0424490.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Дни Минска пройдут в Москве с 18 по 21 сентября, сообщается на сайте московского центра международного сотрудничества. Отмечается, что министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергея Черёмина посетил город Минск с рабочим визитом, где встретился с председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым, а также с руководителями ведущих белорусских организаций и предприятий. "Белорусская сторона подтвердила намерение провести Дни Минска в Москве с 18 по 21 сентября 2025 года. Программа мероприятий включит бизнес-форум, концертные выступления, спортивные состязания, выставку-ярмарку белорусских товаров, отраслевые круглые столы и другие события, направленные на укрепление партнёрских связей между городами", - говорится в сообщении. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил с рабочим визитом город Минск Республики Беларусь 23 декабря 2024 года, в рамках которого в частности Собянин и Кухарев приняли решение о регулярном проведении Дней Москвы в Минске и Дней Минска в Москве, а также других совместных мероприятий.

https://ria.ru/20250809/soglashenie-2034298228.html

москва

минск

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, минск, белоруссия, россия