https://ria.ru/20250813/metallurg-2034979196.html
Московский стадион "Металлург" обеспечили энергоснабжением с резервом
Московский стадион "Металлург" обеспечили энергоснабжением с резервом - РИА Новости, 13.08.2025
Московский стадион "Металлург" обеспечили энергоснабжением с резервом
Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение стадиона "Металлург", который находится на реконструкции, сообщил журналистам... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T12:13:00+03:00
2025-08-13T12:13:00+03:00
2025-08-13T12:13:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение стадиона "Металлург", который находится на реконструкции, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году реализуем масштабный проект - возрождение исторического стадиона "Металлург", который является "домашним" для студентов крупнейшего столичного вуза - МГТУ имени Николая Баумана. Наша задача - превратить стадион в многофункциональный спортивный объект, который будет соответствовать всем современным стандартам. Провели мероприятия по повышению надежности энергоснабжения стадиона, выделили почти 1,4 тысячи киловатт мощности", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в рамках работ по технологическому присоединению была реконструирована трансформаторная подстанция. "Проложили 12 кабельных линий 0,4 киловольта и 10 киловольт, причем половина трассы была пройдена методом горизонтально-направленного бурения. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. Стадион обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть, в случае возникновения технологического нарушения на одной питающей линии напряжение автоматически будет подано по резервной", - добавил Бирюков. Он напомнил, что на стадионе в рамках реконструкции появится универсальное поле с подогревом для игры в футбол и регби. На месте старой трибуны возведут административно-бытовой комплекс с трибуной примерно на 500 мест. В центре стадиона организуют площадь для проведения массовых мероприятий, рядом разместят павильон-кафе с летней террасой и различные спортивные площадки, в том числе с уличными тренажерами и воркаут-комплексом в стиле "Русский ниндзя". Вместо устаревших манежей обустроят двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс, старую заброшенную хоккейную коробку превратят в игровую зону для детей.
https://ria.ru/20250813/energetiki-2034978685.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Московский стадион "Металлург" обеспечили энергоснабжением с резервом
Московский стадион "Металлург" обеспечили надежным энергоснабжением с резервом
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение стадиона "Металлург", который находится на реконструкции, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году реализуем масштабный проект - возрождение исторического стадиона "Металлург", который является "домашним" для студентов крупнейшего столичного вуза - МГТУ имени Николая Баумана. Наша задача - превратить стадион в многофункциональный спортивный объект, который будет соответствовать всем современным стандартам. Провели мероприятия по повышению надежности энергоснабжения стадиона, выделили почти 1,4 тысячи киловатт мощности", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что в рамках работ по технологическому присоединению была реконструирована трансформаторная подстанция.
"Проложили 12 кабельных линий 0,4 киловольта и 10 киловольт, причем половина трассы была пройдена методом горизонтально-направленного бурения. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. Стадион обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть, в случае возникновения технологического нарушения на одной питающей линии напряжение автоматически будет подано по резервной", - добавил Бирюков.
Он напомнил, что на стадионе в рамках реконструкции появится универсальное поле с подогревом для игры в футбол и регби. На месте старой трибуны возведут административно-бытовой комплекс с трибуной примерно на 500 мест. В центре стадиона организуют площадь для проведения массовых мероприятий, рядом разместят павильон-кафе с летней террасой и различные спортивные площадки, в том числе с уличными тренажерами и воркаут-комплексом в стиле "Русский ниндзя". Вместо устаревших манежей обустроят двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс, старую заброшенную хоккейную коробку превратят в игровую зону для детей.