https://ria.ru/20250813/metallurg-2034979196.html

Московский стадион "Металлург" обеспечили энергоснабжением с резервом

Московский стадион "Металлург" обеспечили энергоснабжением с резервом - РИА Новости, 13.08.2025

Московский стадион "Металлург" обеспечили энергоснабжением с резервом

Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение стадиона "Металлург", который находится на реконструкции, сообщил журналистам... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T12:13:00+03:00

2025-08-13T12:13:00+03:00

2025-08-13T12:13:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение стадиона "Металлург", который находится на реконструкции, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году реализуем масштабный проект - возрождение исторического стадиона "Металлург", который является "домашним" для студентов крупнейшего столичного вуза - МГТУ имени Николая Баумана. Наша задача - превратить стадион в многофункциональный спортивный объект, который будет соответствовать всем современным стандартам. Провели мероприятия по повышению надежности энергоснабжения стадиона, выделили почти 1,4 тысячи киловатт мощности", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в рамках работ по технологическому присоединению была реконструирована трансформаторная подстанция. "Проложили 12 кабельных линий 0,4 киловольта и 10 киловольт, причем половина трассы была пройдена методом горизонтально-направленного бурения. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. Стадион обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть, в случае возникновения технологического нарушения на одной питающей линии напряжение автоматически будет подано по резервной", - добавил Бирюков. Он напомнил, что на стадионе в рамках реконструкции появится универсальное поле с подогревом для игры в футбол и регби. На месте старой трибуны возведут административно-бытовой комплекс с трибуной примерно на 500 мест. В центре стадиона организуют площадь для проведения массовых мероприятий, рядом разместят павильон-кафе с летней террасой и различные спортивные площадки, в том числе с уличными тренажерами и воркаут-комплексом в стиле "Русский ниндзя". Вместо устаревших манежей обустроят двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс, старую заброшенную хоккейную коробку превратят в игровую зону для детей.

https://ria.ru/20250813/energetiki-2034978685.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков