Более 2,1 тыс лифтов заменили в Москве

Более 2,1 тыс лифтов заменили в Москве

2025-08-13T12:09:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили в этом году более 2,1 тысячи лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных домах заменили более 50 тысяч лифтов. В этом году оборудуем в общей сложности свыше 4,2 тысячи лифтов, половина подъемников уже установлена", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. "С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что используется отечественное оборудование, которое полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.

москва

2025

