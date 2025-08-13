https://ria.ru/20250813/lavrov-2034991760.html
Лавров примет участие в саммите на Аляске
Лавров примет участие в саммите на Аляске - РИА Новости, 13.08.2025
Лавров примет участие в саммите на Аляске
Министр иностранных дел Сергей Лавров примет участие в российско-американском саммите на Аляске, заявил заместитель директора департамента информации и печати... РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров примет участие в российско-американском саммите на Аляске, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев."Да, я могу подтвердить участие Сергея Викторовича Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению на Аляске в ближайшую пятницу", — сказал он на брифинге.Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине. На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.Трамп в преддверии встречи сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России. В Белом доме сообщили, что президент США также заинтересован в переговорах с Россией по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.
