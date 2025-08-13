https://ria.ru/20250813/lavrov-2034968259.html
Лавров 21 августа встретится с главой МИД Индии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 21 августа переговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, который будет с визитом в РФ, сообщил РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 21 августа переговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, который будет с визитом в РФ, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев."Двадцать первого августа состоятся переговоры министра с индийским коллегой Джайшанкаром, который будет находиться в Москве с официальным визитом для участия в 26-й сессии межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству", - сказал Фадеев на брифинге в среду.Он уточнил, что главы МИД обсудят двустороннюю повестку дня и взаимодействие в международных форматах.
