https://ria.ru/20250813/lavrov-2034968259.html

Лавров 21 августа встретится с главой МИД Индии

Лавров 21 августа встретится с главой МИД Индии - РИА Новости, 13.08.2025

Лавров 21 августа встретится с главой МИД Индии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 21 августа переговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, который будет с визитом в РФ, сообщил РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T11:31:00+03:00

2025-08-13T11:31:00+03:00

2025-08-13T11:40:00+03:00

индия

россия

сергей лавров

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 21 августа переговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, который будет с визитом в РФ, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев."Двадцать первого августа состоятся переговоры министра с индийским коллегой Джайшанкаром, который будет находиться в Москве с официальным визитом для участия в 26-й сессии межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству", - сказал Фадеев на брифинге в среду.Он уточнил, что главы МИД обсудят двустороннюю повестку дня и взаимодействие в международных форматах.

https://ria.ru/20250808/indiya-2034234110.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

индия, россия, сергей лавров, в мире