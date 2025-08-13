https://ria.ru/20250813/kuzbass-2034961840.html

В Кузбассе экс-чиновник и застройщик в получили сроки за мошенничество

В Кузбассе экс-чиновник и застройщик в получили сроки за мошенничество - РИА Новости, 13.08.2025

В Кузбассе экс-чиновник и застройщик в получили сроки за мошенничество

13.08.2025

КЕМЕРОВО, 13 авг – РИА Новости. Бывший заместитель главы Мариинского округа - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом округа и застройщик осуждены в Кузбассе за мошенничество и превышение полномочий при обеспечении детей-сирот жильем, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. "Мариинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы Мариинского муниципального округа – председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа и застройщика. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", – говорится в сообщении. Отмечается, что уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки. Суд установил, что в июле 2015 года обвиняемые решили похитить бюджетные деньги, предназначенные для обеспечения жильем социально незащищенных граждан. Для этого бывший чиновник дал незаконно застройщику разрешение на строительство жилого дома, не указав при этом в градостроительном плане сведения об имеющемся на земельном участке административном здании. С августа 2015 года по февраль 2017 года обвиняемый реконструировал административное одноэтажное здание под многоквартирный двухэтажный жилой дом, не соблюдая строительно-технические и противопожарные правила и нормы. Затем застройщик незаконно получил разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома. После этого бывший председатель комитета по управлению муниципальным имуществом сообщил соучастнику о планируемых закупках жилых помещений в муниципальную собственность. "Застройщик, используя данные сведения, через три коммерческие фирмы, руководители которых не были осведомлены о преступных намерениях обвиняемых, незаконно заключил с муниципалитетом 12 контрактов на покупку жилых помещений в указанном многоквартирном доме для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Своими действиями обвиняемые причинили ущерб бюджету муниципального образования в размере около 10 миллионов рублей, которыми распорядились по своему усмотрению", – сообщает прокуратура. Кроме того, застройщик, являясь собственником шести квартир, продал их, сообщив покупателям ложные сведения о качестве приобретаемого жилья, тем самым причинив им ущерб в размере 5,85 миллиона рублей. Также бывший чиновник с 2019-го по 2020 год заключил контракты уже с новыми собственниками жилых помещений на покупку трех квартир и предоставил их в качестве жилья лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей, и переселенцу из аварийного жилья, причинив ущерб муниципальному бюджету в размере более 3,7 миллиона рублей. Вину обвиняемые не признали и материальный ущерб по уголовному делу не возместили. "Суд назначил бывшему муниципальному служащему 12 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, застройщику – 9 лет 6 месяцев лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей с лишением права занимать определенные должности на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденных сумму причиненного ущерба", – говорится в сообщении. Приговор суда не вступил в законную силу.

