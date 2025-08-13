https://ria.ru/20250813/krym-2035024773.html

На выезде из Симферополя перекрыли движение из-за пожара

2025-08-13T14:58:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Движение для пассажирского транспорта перекрыли на выезде из Симферополя между селами Дубки и Новозбурьевка из-за пожара на Николаевской трассе, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта республики. "Движение между селами Дубки и Новозбурьевка для пассажирского транспорта (автобусов) временно перекрыто в связи с пожаром на Николаевской трассе", - говорится в сообщении. Минтрансом также опубликованы временные схемы объездов. В свою очередь в пресс-службе крымского главного управления МЧС РФ сообщили, что произошло возгорание сухой растительности на открытой территории в районе трассы "Таврида" и съезда на Николаевскую трассу. "Отделения МЧС России выехали - работают, привлечены сотрудники лесоохотничьего хозяйства. Площадь пожара 200 квадратных метров", – говорится в сообщении.

