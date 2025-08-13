Рейтинг@Mail.ru
На выезде из Симферополя перекрыли движение из-за пожара - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/krym-2035024773.html
На выезде из Симферополя перекрыли движение из-за пожара
На выезде из Симферополя перекрыли движение из-за пожара - РИА Новости, 13.08.2025
На выезде из Симферополя перекрыли движение из-за пожара
Движение для пассажирского транспорта перекрыли на выезде из Симферополя между селами Дубки и Новозбурьевка из-за пожара на Николаевской трассе, сообщается в... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T14:58:00+03:00
2025-08-13T14:58:00+03:00
происшествия
россия
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Движение для пассажирского транспорта перекрыли на выезде из Симферополя между селами Дубки и Новозбурьевка из-за пожара на Николаевской трассе, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта республики. "Движение между селами Дубки и Новозбурьевка для пассажирского транспорта (автобусов) временно перекрыто в связи с пожаром на Николаевской трассе", - говорится в сообщении. Минтрансом также опубликованы временные схемы объездов. В свою очередь в пресс-службе крымского главного управления МЧС РФ сообщили, что произошло возгорание сухой растительности на открытой территории в районе трассы "Таврида" и съезда на Николаевскую трассу. "Отделения МЧС России выехали - работают, привлечены сотрудники лесоохотничьего хозяйства. Площадь пожара 200 квадратных метров", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250813/schelkovo-2034965185.html
россия
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Симферополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На выезде из Симферополя перекрыли движение из-за пожара

На выезде из Симферополя перекрыли движение из-за пожара на Николаевской трассе

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Движение для пассажирского транспорта перекрыли на выезде из Симферополя между селами Дубки и Новозбурьевка из-за пожара на Николаевской трассе, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта республики.
«
"Движение между селами Дубки и Новозбурьевка для пассажирского транспорта (автобусов) временно перекрыто в связи с пожаром на Николаевской трассе", - говорится в сообщении.
Минтрансом также опубликованы временные схемы объездов.
В свою очередь в пресс-службе крымского главного управления МЧС РФ сообщили, что произошло возгорание сухой растительности на открытой территории в районе трассы "Таврида" и съезда на Николаевскую трассу.
"Отделения МЧС России выехали - работают, привлечены сотрудники лесоохотничьего хозяйства. Площадь пожара 200 квадратных метров", – говорится в сообщении.
Пожар в здании администрации в городском округе Щелково - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В экстренных службах назвали возможную причину пожара в Щелково
Вчера, 11:21
 
ПроисшествияРоссияСимферопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала