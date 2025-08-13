https://ria.ru/20250813/krym-2035024773.html
На выезде из Симферополя перекрыли движение из-за пожара
На выезде из Симферополя перекрыли движение из-за пожара - РИА Новости, 13.08.2025
На выезде из Симферополя перекрыли движение из-за пожара
Движение для пассажирского транспорта перекрыли на выезде из Симферополя между селами Дубки и Новозбурьевка из-за пожара на Николаевской трассе, сообщается в... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T14:58:00+03:00
2025-08-13T14:58:00+03:00
2025-08-13T14:58:00+03:00
происшествия
россия
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Движение для пассажирского транспорта перекрыли на выезде из Симферополя между селами Дубки и Новозбурьевка из-за пожара на Николаевской трассе, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта республики. "Движение между селами Дубки и Новозбурьевка для пассажирского транспорта (автобусов) временно перекрыто в связи с пожаром на Николаевской трассе", - говорится в сообщении. Минтрансом также опубликованы временные схемы объездов. В свою очередь в пресс-службе крымского главного управления МЧС РФ сообщили, что произошло возгорание сухой растительности на открытой территории в районе трассы "Таврида" и съезда на Николаевскую трассу. "Отделения МЧС России выехали - работают, привлечены сотрудники лесоохотничьего хозяйства. Площадь пожара 200 квадратных метров", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250813/schelkovo-2034965185.html
россия
симферополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Симферополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На выезде из Симферополя перекрыли движение из-за пожара
На выезде из Симферополя перекрыли движение из-за пожара на Николаевской трассе