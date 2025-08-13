https://ria.ru/20250813/krym-2034971011.html

В зоопарке крымского отеля родился детеныш шимпанзе

В зоопарке крымского отеля родился детеныш шимпанзе - РИА Новости, 13.08.2025

В зоопарке крымского отеля родился детеныш шимпанзе

В зоопарке отеля "Ялта-Интурист" на Южном берегу Крыма родился детеныш шимпанзе, сообщила РИА Новости заместитель директора службы по связям с общественностью... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T11:44:00+03:00

2025-08-13T11:44:00+03:00

2025-08-13T21:35:00+03:00

хорошие новости

республика крым

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034970856_0:187:1800:1200_1920x0_80_0_0_3a68c09432affa7a22ab94bb6b03b3ca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. В зоопарке отеля "Ялта-Интурист" на Южном берегу Крыма родился детеныш шимпанзе, сообщила РИА Новости заместитель директора службы по связям с общественностью отеля Наталия Хведченя. "В нашем зоопарке радостное событие. У пары шимпанзе Джонни и Мими на свет появился очередной малыш. Назвали его Платон", — сказала она. По словам Хведченя, малыш родился весом 2,5 килограмма. Он находится на искусственном вскармливании. Это уже седьмое появление человекообразной обезьяны в зоопарке отеля за восемь лет.

https://ria.ru/20250730/igrunka-2032444139.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, общество