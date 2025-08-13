В зоопарке крымского отеля родился детеныш шимпанзе

https://ria.ru/20250813/krym-2034971011.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. В зоопарке отеля "Ялта-Интурист" на Южном берегу Крыма родился детеныш шимпанзе, сообщила РИА Новости заместитель директора службы по связям с общественностью отеля Наталия Хведченя. "В нашем зоопарке радостное событие. У пары шимпанзе Джонни и Мими на свет появился очередной малыш. Назвали его Платон", — сказала она. По словам Хведченя, малыш родился весом 2,5 килограмма. Он находится на искусственном вскармливании. Это уже седьмое появление человекообразной обезьяны в зоопарке отеля за восемь лет.
