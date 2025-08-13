https://ria.ru/20250813/krasnojarsk-2034924298.html

В Красноярске пьяный водитель протаранил машину ДПС

В Красноярске пьяный водитель протаранил машину ДПС - РИА Новости, 13.08.2025

В Красноярске пьяный водитель протаранил машину ДПС

Пьяный водитель протаранил машину экипажа ДПС, который пытался догнать его на улицах Красноярска, нарушитель задержан, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T05:59:00+03:00

2025-08-13T05:59:00+03:00

2025-08-13T05:59:00+03:00

происшествия

красноярск

таймыр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581347752_0:122:3061:1845_1920x0_80_0_0_e95521eff73dc1ab41b09d872b44c59e.jpg

КРАСНОЯРСК, 13 авг – РИА Новости. Пьяный водитель протаранил машину экипажа ДПС, который пытался догнать его на улицах Красноярска, нарушитель задержан, сообщает краевой главк МВД. "При несении службы в микрорайоне Таймыр города Красноярска экипаж полка ДПС Госавтоинспекции попытался остановить автомобиль Nissan Bluebird для проверки документов у водителя. Однако тот проигнорировал их требование и, увеличив скорость, попытался скрыться", - говорится в сообщении. По данным ведомства, полицейские начали погоню на двух патрульных автомобилях. При движении по улицам города автомобилист неоднократно грубым образом нарушал ПДД, создавая аварийные ситуации и угрожая другим участникам дорожного движения. После многочисленных предупреждений сотрудники полиции решили применить оружие. Так, на безлюдной парковке торгового центра на улице Калинина один из инспекторов ДПС выстрелил в воздух, а затем произвел несколько прицельных выстрелов по заднему колесу автомобиля правонарушителя. "Остановившись в тупике, правонарушитель попытался уехать задним ходом, но совершил столкновение с одним из служебных автомобилей Госавтоинспекции. Сразу же после этого злоумышленник был задержан полицейскими", - отметили в главке. Уточняется, что по внешним признакам задержанный 24-летний мужчина находился в состоянии опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Также выяснилось, что четыре месяца назад он уже был задержан за нетрезвую езду и лишен прав на полтора года. Тем не менее, он не сдал водительское удостоверение и продолжал управлять автомобилем незаконно. На видео погони и задержания на вопрос инспектора о причине побега от сотрудников полиции молодой человек ответил, что он боялся, и попросил поскорее оформить его и увезти в отдел полиции.

https://ria.ru/20250812/dtp-2034896590.html

https://ria.ru/20250805/dagestan-2033535537.html

красноярск

таймыр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярск, таймыр