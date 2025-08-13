В Колумбии заявили, что она не должна быть в глазах мира экспортером смерти
МОНТЕВИДЕО, 13 авг - РИА Новости. Колумбийские наёмники, участвующие в конфликтах, наносят стране и армии репутационный ущерб, заявил РИА Новости конгрессмен от правящей коалиции "Исторический пакт" Алехандро Торо, координирующий работу над законопроектом о запрете наёмничества.
В начале августа президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении проекта закона о запрете наемничества в срочном порядке.
"Колумбия не может быть в глазах мира страной, которая экспортирует смерть, когда наших бывших военных, людей, входивших в состав вооружённых сил, используют, чтобы превратить их в машины войны и отправить в другие страны для участия во внутренних конфликтах", - сказал Торо.
По словам конгрессмена, проект закона о запрете наемничества, который сейчас обсуждается, не препятствует трудоустройству бывших военных за рубежом в качестве консультантов по вопросам безопасности, но призван исключить их участие в вооружённых конфликтах - "это репутационный ущерб не только для страны, но и для армии".
Депутат упомянул расследование местного портала La Silla Vacía, в котором утверждается, что бывшие колумбийские военные действуют в Судане как наёмники и обучают детей в вооружённых группах. Среди других примеров он назвал задержание бывших военных в мексиканском штате Мичоакан, причастных к убийству шести военнослужащих, а также участие колумбийцев в боевых действиях в Йемене и на Украине.
"Очень много случаев, когда подготовленные мужчины и женщины становятся пушечным мясом в чужих войнах - не только на Украине, но и в Мексике, где речь идёт даже не о внутреннем конфликте, а о наркокартелях, или в Йемене, или в Судане. И есть позорный для страны пример, когда колумбийские военные участвовали в убийстве президента Гаити", - указал Торо.
Как заявил ранее РИА Новости посол РФ в Боготе Николай Тавдумадзе, Россия рассчитывает, что власти Колумбии предпримут меры по борьбе с практикой вербовки граждан этой страны в наемники. В интервью РИА Новости он рассказал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
