В сторону Петропавловска-Камчатского движется пепел от Ключевского вулкана

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг — РИА Новости. В сторону Петропавловска-Камчатского движется пепловое облако от Ключевского вулкана, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT)."Примерно через час (в 15:20 по местному времени) пепловое облако вулкана Ключевской будет над Петропавловском-Камчатским. Пеплопад возможен, но слабый", — говорится в заявлении.Согласно спутниковым данным системы VolSatView, облако пепла размером 132 на 42 километра продолжает перемещаться на высоте восьми километров. При этом код опасности для авиации снизили с "красного" до "оранжевого".Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение началось 31 июля. За день до этого на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа зафиксировали выпадение пепла.

