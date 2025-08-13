Рейтинг@Mail.ru
Киев не думает о мире, заявили в МИД России
11:44 13.08.2025
Киев не думает о мире, заявили в МИД России
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Киев не думает о мире, рассматривает любые переговоры как способ затягивания боевых действий и удержания власти, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев."Киевский режим как не помышлял о мире, так и не делает этого сейчас, любые переговоры рассматривает как способ затягивания боевых действий и удержания собственной власти", - сказал он в ходе брифинга.Как отметил Фадеев, в этом киевскому режиму активно помогают западные союзники.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Киев не думает о мире, рассматривает любые переговоры как способ затягивания боевых действий и удержания власти, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
"Киевский режим как не помышлял о мире, так и не делает этого сейчас, любые переговоры рассматривает как способ затягивания боевых действий и удержания собственной власти", - сказал он в ходе брифинга.
Как отметил Фадеев, в этом киевскому режиму активно помогают западные союзники.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Заголовок открываемого материала