Киев не думает о мире, заявили в МИД России

2025-08-13T11:44:00+03:00

2025-08-13T11:44:00+03:00

2025-08-13T11:54:00+03:00

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Киев не думает о мире, рассматривает любые переговоры как способ затягивания боевых действий и удержания власти, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев."Киевский режим как не помышлял о мире, так и не делает этого сейчас, любые переговоры рассматривает как способ затягивания боевых действий и удержания собственной власти", - сказал он в ходе брифинга.Как отметил Фадеев, в этом киевскому режиму активно помогают западные союзники.

