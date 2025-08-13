https://ria.ru/20250813/khimki-2035083454.html
В Химках приступили к обустройству детской площадки на улице Чкалова
В Химках приступили к обустройству детской площадки на улице Чкалова - РИА Новости, 13.08.2025
В Химках приступили к обустройству детской площадки на улице Чкалова
В подмосковных Химках на улице Чкалова у дома №4 установят новую детскую площадку, специалисты уже завершили демонтаж старого игрового городка, сообщает... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T17:45:00+03:00
2025-08-13T17:45:00+03:00
2025-08-13T17:45:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035082066_0:130:2500:1536_1920x0_80_0_0_a2fbb062f7b6df4bd09d989ebf2007af.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В подмосковных Химках на улице Чкалова у дома №4 установят новую детскую площадку, специалисты уже завершили демонтаж старого игрового городка, сообщает пресс-служба администрации городского округа. На площадке установят двойные качели, игровой и спортивный комплексы, качалку на пружине и качели-балансир. Элементы игрового городка преимущественно будут выполнены из дерева. Площадь игровой площадки — 150 квадратных метров. Кроме того, площадку оборудуют специальным резиновым покрытием. На территории двора также появятся удобные скамейки. "Мне как маме двойняшек в первую очередь важна безопасность городских площадок. Но также важно не забывать, что игровые зоны должны быть интересны для детей. Мы с коллегами по депутатскому корпусу стараемся следить за тем, чтобы площадки в городе были нетиповыми. Просим подрядные организации наделять их индивидуальностью в дизайне и наполнении, чтобы ребятне тут было не скучно", – приводит пресс-служба слова муниципального депутата Инны Монастырской. Сейчас специалисты проводят работы на 10 игровых площадках города — на улицах Машинцева, Мичурина, Зеленой, Родионова, Спартаковской и Юбилейном проспекте. Всего в этом году в Химках отремонтируют 18 детских площадок.
https://ria.ru/20250813/khimki-2034949637.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035082066_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_f7f646f9e24b47917b1264e1c515c0ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
В Химках приступили к обустройству детской площадки на улице Чкалова
В подмосковных Химках начали обустройство детской площадки на улице Чкалова
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В подмосковных Химках на улице Чкалова у дома №4 установят новую детскую площадку, специалисты уже завершили демонтаж старого игрового городка, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На площадке установят двойные качели, игровой и спортивный комплексы, качалку на пружине и качели-балансир. Элементы игрового городка преимущественно будут выполнены из дерева. Площадь игровой площадки — 150 квадратных метров.
Кроме того, площадку оборудуют специальным резиновым покрытием. На территории двора также появятся удобные скамейки.
"Мне как маме двойняшек в первую очередь важна безопасность городских площадок. Но также важно не забывать, что игровые зоны должны быть интересны для детей. Мы с коллегами по депутатскому корпусу стараемся следить за тем, чтобы площадки в городе были нетиповыми. Просим подрядные организации наделять их индивидуальностью в дизайне и наполнении, чтобы ребятне тут было не скучно", – приводит пресс-служба слова муниципального депутата Инны Монастырской.
Сейчас специалисты проводят работы на 10 игровых площадках города — на улицах Машинцева, Мичурина, Зеленой, Родионова, Спартаковской и Юбилейном проспекте. Всего в этом году в Химках отремонтируют 18 детских площадок.