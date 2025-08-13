https://ria.ru/20250813/khimki-2035083454.html

В Химках приступили к обустройству детской площадки на улице Чкалова

В Химках приступили к обустройству детской площадки на улице Чкалова - РИА Новости, 13.08.2025

В Химках приступили к обустройству детской площадки на улице Чкалова

В подмосковных Химках на улице Чкалова у дома №4 установят новую детскую площадку, специалисты уже завершили демонтаж старого игрового городка, сообщает... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T17:45:00+03:00

2025-08-13T17:45:00+03:00

2025-08-13T17:45:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035082066_0:130:2500:1536_1920x0_80_0_0_a2fbb062f7b6df4bd09d989ebf2007af.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В подмосковных Химках на улице Чкалова у дома №4 установят новую детскую площадку, специалисты уже завершили демонтаж старого игрового городка, сообщает пресс-служба администрации городского округа. На площадке установят двойные качели, игровой и спортивный комплексы, качалку на пружине и качели-балансир. Элементы игрового городка преимущественно будут выполнены из дерева. Площадь игровой площадки — 150 квадратных метров. Кроме того, площадку оборудуют специальным резиновым покрытием. На территории двора также появятся удобные скамейки. "Мне как маме двойняшек в первую очередь важна безопасность городских площадок. Но также важно не забывать, что игровые зоны должны быть интересны для детей. Мы с коллегами по депутатскому корпусу стараемся следить за тем, чтобы площадки в городе были нетиповыми. Просим подрядные организации наделять их индивидуальностью в дизайне и наполнении, чтобы ребятне тут было не скучно", – приводит пресс-служба слова муниципального депутата Инны Монастырской. Сейчас специалисты проводят работы на 10 игровых площадках города — на улицах Машинцева, Мичурина, Зеленой, Родионова, Спартаковской и Юбилейном проспекте. Всего в этом году в Химках отремонтируют 18 детских площадок.

https://ria.ru/20250813/khimki-2034949637.html

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки (городской округ в московской области)