День открытых дверей проведут в школах подмосковных Химок в августе
10:31 13.08.2025 (обновлено: 11:29 13.08.2025)
День открытых дверей проведут в школах подмосковных Химок в августе
В преддверии учебного года 18 августа во всех школах подмосковных Химок проведут единый день открытых дверей, сообщает пресс-служба администрации округа. РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В преддверии учебного года 18 августа во всех школах подмосковных Химок проведут единый день открытых дверей, сообщает пресс-служба администрации округа. Родителям и будущим ученикам расскажут о возможностях и особенностях внеурочной деятельности, подготовке к учебному году и необходимых документах для зачисления в школу. Родители смогут задать интересующие их вопросы. День открытых дверей во всех школах пройдет с 18:00 до 20:00. "Мы понимаем, что подготовка к учебному году — это волнительное время для родителей. День открытых дверей поможет получить ответы на все вопросы, познакомиться с требованиями, а также поучаствовать в доброй традиционной акции, направленной на поддержку нуждающихся семей", — прокомментировала директор школы №30 Татьяна Кавторева, ее слова приводят пресс-служба. Также 19 августа с 18:00 до 20:00 в школе "Триумф" по адресу Первомайская, 6 пройдет выездная администрация по вопросам образования. Жители Химок смогут задать вопросы профильному заместителю главы, руководству Управления по образованию, а сотрудники Управлений спорта и культуры расскажут о том, какие в Химках есть кружки и секции для детей. В пресс-службе напомнили, что в Химках проходит традиционная акция "Собери ребенка в школу". Каждый желающий может оставить школьные принадлежности для нуждающихся детей на "Полке добра". К акции уже присоединились сотни жителей и депутаты. Принести вещи можно по адресу: улица Мельникова, 12. Акция продлится до конца августа.
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В преддверии учебного года 18 августа во всех школах подмосковных Химок проведут единый день открытых дверей, сообщает пресс-служба администрации округа.
Родителям и будущим ученикам расскажут о возможностях и особенностях внеурочной деятельности, подготовке к учебному году и необходимых документах для зачисления в школу.
Родители смогут задать интересующие их вопросы. День открытых дверей во всех школах пройдет с 18:00 до 20:00.
"Мы понимаем, что подготовка к учебному году — это волнительное время для родителей. День открытых дверей поможет получить ответы на все вопросы, познакомиться с требованиями, а также поучаствовать в доброй традиционной акции, направленной на поддержку нуждающихся семей", — прокомментировала директор школы №30 Татьяна Кавторева, ее слова приводят пресс-служба.
Также 19 августа с 18:00 до 20:00 в школе "Триумф" по адресу Первомайская, 6 пройдет выездная администрация по вопросам образования. Жители Химок смогут задать вопросы профильному заместителю главы, руководству Управления по образованию, а сотрудники Управлений спорта и культуры расскажут о том, какие в Химках есть кружки и секции для детей.
В пресс-службе напомнили, что в Химках проходит традиционная акция "Собери ребенка в школу". Каждый желающий может оставить школьные принадлежности для нуждающихся детей на "Полке добра". К акции уже присоединились сотни жителей и депутаты. Принести вещи можно по адресу: улица Мельникова, 12. Акция продлится до конца августа.
 
