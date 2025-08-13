https://ria.ru/20250813/kemerovo-2034947725.html
Жительнице Кемерово дали условный срок за оскорбление "Бессмертного полка"
Жительнице Кемерово дали условный срок за оскорбление "Бессмертного полка" - РИА Новости, 13.08.2025
Жительнице Кемерово дали условный срок за оскорбление "Бессмертного полка"
Жительница Кемерово, опубликовавшая неуважительный комментарий по поводу шествия "Бессмертного полка" 9 мая 2024 года и оскорбившая память защитников Отечества,
КЕМЕРОВО, 13 авг – РИА Новости. Жительница Кемерово, опубликовавшая неуважительный комментарий по поводу шествия "Бессмертного полка" 9 мая 2024 года и оскорбившая память защитников Отечества, получила условный срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда. Региональные СУСК и прокуратура 1 июля сообщали, что жительница Кемерово, оскорбившая в соцсети участников "Бессмертного полка", пойдет под суд за реабилитацию нацизма. "Как установлено при рассмотрении дела, 9 мая 2024 года под фотоизображением в социальной сети шествия "Бессмертного полка" в городе Кемерово с сообщением о том, что в Кузбассе более 100 тысяч человек участвовали в нем, она опубликовала комментарий, выражающий явное неуважение к способу и форме празднования Дня Победы путем проведения шествия "Бессмертного полка", а также оскорбила память защитников Отечества, для сохранения и увековечения которой проводится эта акция", – говорится в сообщении. Уточняется, что осужденной назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования сроком на два года. "С учетом совокупности смягчающих обстоятельств, лишение свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком два года", – сообщили в пресс-службе.
Жительнице Кемерово дали условный срок за оскорбление "Бессмертного полка"
Жительницу Кемерово осудили за неуважение к шествию "Бессмертного полка"
КЕМЕРОВО, 13 авг – РИА Новости. Жительница Кемерово, опубликовавшая неуважительный комментарий по поводу шествия "Бессмертного полка" 9 мая 2024 года и оскорбившая память защитников Отечества, получила условный срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда.
Региональные СУСК и прокуратура 1 июля сообщали, что жительница Кемерово
, оскорбившая в соцсети участников "Бессмертного полка", пойдет под суд за реабилитацию нацизма.
"Как установлено при рассмотрении дела, 9 мая 2024 года под фотоизображением в социальной сети шествия "Бессмертного полка" в городе Кемерово с сообщением о том, что в Кузбассе более 100 тысяч человек участвовали в нем, она опубликовала комментарий, выражающий явное неуважение к способу и форме празднования Дня Победы путем проведения шествия "Бессмертного полка", а также оскорбила память защитников Отечества, для сохранения и увековечения которой проводится эта акция", – говорится в сообщении.
Уточняется, что осужденной назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования сроком на два года.
"С учетом совокупности смягчающих обстоятельств, лишение свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком два года", – сообщили в пресс-службе.