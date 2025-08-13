Собственника оборвавшейся в Нальчике канатки уже штрафовали в 2024 году

Рейтинг@Mail.ru
16:05 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/kanatka-2035042736.html
НАЛЬЧИК, 13 авг – РИА Новости. ООО "Экскурсионный комплекс "Жемчужина", которое владеет оборвавшейся в пятницу канатной дорогой в Нальчике, в конце 2024 года было оштрафовано судом на 100 тысяч рублей за нарушения требований промышленной безопасности, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости судебных материалов. Согласно им, кавказское управление Ростехнадзора осенью 2024 года выявило в деятельности канатной дороги 30 нарушений обязательных норм и правил в области промышленной безопасности и через суд потребовало приостановить работу ООО. Адвокат фирмы признала наличие нарушений, но отметила, что большая их часть устранена с привлечением специализированной организации, а оставшаяся часть будет устранена весной до начала туристического сезона. С учетом того, что ООО впервые привлекается к административной ответственности, она просила ограничиться наказанием в виде штрафа без приостановления деятельности. Нальчикский городской суд в декабре 2024 года назначил фирме наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. При этом санкция вменяемой ей части 1 статьи 9.1 КоАП РФ предусматривает наказание для юридических лиц в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В качестве смягчающего обстоятельства суд признал частичное устранение выявленных нарушений. "Объективных данных, свидетельствующих о том, что деятельность Общества представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, возникновению аварийной ситуации, суду административным органом не представлено, в связи с чем оснований для назначения наказания в виде приостановления деятельности не усматривается", - говорится в документе. Вечером в пятницу произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. Всего на 76 креслах канатной дороги находились 23 человека, 6 упали на твердую поверхность, 4 - в воду, 13 эвакуировали с кресел, погибших нет. Пострадали 12 человек – все приезжие из других регионов, из них шесть были госпитализированы, позже троих пострадавших выписали. СУСК РФ по региону по факту обрыва троса канатки возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда" УК РФ. Ее санкция предусматривает до 6 лет лишения свободы.
© Фото : kbr.sledcom/TelegramПоследствия обрыва канатной дороги в курортной зоне Нальчика
Последствия обрыва канатной дороги в курортной зоне Нальчика - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Фото : kbr.sledcom/Telegram
Последствия обрыва канатной дороги в курортной зоне Нальчика. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 13 авг – РИА Новости. ООО "Экскурсионный комплекс "Жемчужина", которое владеет оборвавшейся в пятницу канатной дорогой в Нальчике, в конце 2024 года было оштрафовано судом на 100 тысяч рублей за нарушения требований промышленной безопасности, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости судебных материалов.
Согласно им, кавказское управление Ростехнадзора осенью 2024 года выявило в деятельности канатной дороги 30 нарушений обязательных норм и правил в области промышленной безопасности и через суд потребовало приостановить работу ООО.
Адвокат фирмы признала наличие нарушений, но отметила, что большая их часть устранена с привлечением специализированной организации, а оставшаяся часть будет устранена весной до начала туристического сезона. С учетом того, что ООО впервые привлекается к административной ответственности, она просила ограничиться наказанием в виде штрафа без приостановления деятельности.
Нальчикский городской суд в декабре 2024 года назначил фирме наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. При этом санкция вменяемой ей части 1 статьи 9.1 КоАП РФ предусматривает наказание для юридических лиц в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В качестве смягчающего обстоятельства суд признал частичное устранение выявленных нарушений.
"Объективных данных, свидетельствующих о том, что деятельность Общества представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, возникновению аварийной ситуации, суду административным органом не представлено, в связи с чем оснований для назначения наказания в виде приостановления деятельности не усматривается", - говорится в документе.
Вечером в пятницу произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. Всего на 76 креслах канатной дороги находились 23 человека, 6 упали на твердую поверхность, 4 - в воду, 13 эвакуировали с кресел, погибших нет. Пострадали 12 человек – все приезжие из других регионов, из них шесть были госпитализированы, позже троих пострадавших выписали. СУСК РФ по региону по факту обрыва троса канатки возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда" УК РФ. Ее санкция предусматривает до 6 лет лишения свободы.
